WhatsApp testa il trasferimento chat tra iPhone e Android

Grazie ai backup, al giorno d’oggi, il passaggio da uno smartphone all’altro è più agevole, con la maggior parte dei dati che vengono automaticamente recuperati e trasferiti al dispositivo più recente. Accade anche con le conversazioni di WhatsApp, grazie alla possibilità di effettuare il backup su iCloud per chi usa iPhone, oppure su Google Drive per gli utenti Android. Tuttavia, se si passa da un iPhone a un Android o viceversa, non esiste un metodo ufficiale e prime parti per effettuare il passaggio. WhatsApp sta lavorando per trovare una soluzione.

Secondo quanto riferito, WhatsApp sta lavorando per trovare una soluzione nativa al problema, e permettere così agli utenti di trasferire facilmente le chat quando si passa da un Android a iPhone o viceversa. In questo modo, sarà più facile il passaggio tra varie piattaforme con sistema operativo diverso.

Non è un segreto che WhatsApp stia lavorando per consentire agli utenti di chattare da vari dispositivi utilizzando lo stesso numero, in modo simile a quanto avviene su Telegram da tempo. Sebbene non sia del tutto chiaro come verrà implementata questa funzione, ha senso che WhatsApp consenta anche il backup multipiattaforma.

In effetti, sia che si utilizzino vari dispositivi contemporaneamente o che si passi semplicemente da uno all’altro, la struttura per accedere e sincronizzare le conversazioni tra i dispositivi dovrebbe essere armonizzata. Al momento, Telegram consente di accedere contemporaneamente da svariate piattaforme, che si tratti di iPhone, iPad, macOS o Android senza perdere nessuna conversazione.

La nuova funzione di WhatsApp non è ancora disponibile, ma nuove indiscrezioni indicano che gli utenti potranno presto migrare cronologia, chat e registri da iPhone ad Android, e viceversa. Secondo lo screenshot diffuso da WABetaInfo, sembra che il processo non sarà automatizzato e potrebbe dover essere attivato manualmente per avviare il trasferimento. È essenziale tenere presente che la funzionalità non è ancora implementata, quindi il risultato finale potrebbe essere diverso quando sarà ufficialmente rilasciato.

