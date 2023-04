Wikipedia ha il suo suono di avvio come Apple e Netflix

Non sempre ci si fa caso, ma il suono può essere molto importante quando si tratta di identificare un marchio ed ora anche Wikipedia ha il suo jingle audio identificativo. Proprio come il logo grafico, se un ta-da come suono di avvio è fatto bene riesce subito a ricreare le immagini desiderate nella mente di chi lo ascolta: pensate a quello di Netflix oppure al suono di avvio dei dispositivi Apple, che può sembrare quasi un caloroso saluto.

Non sorprende affatto che anche Wikipedia si sia impegnata per individuarne uno, sempre seguendo la filosofia della fondazione che punta molto, se non addirittura tutto sulla collaborazione attiva dei suoi utenti.

Il suono scelto per rappresentare Wikipedia riproduce lo svolazzare di pagine di libri, i click di digitazione sulla tastiera dell’utente che cerca qualcosa, il tutto accompagnato da una breve serie di toni sintetizzati che, secondo quando fa sapere l’enciclopedia online, rappresenterebbe «tutta la conoscenza umana».

Com’è stato creato il suono di Wikipedia

La clip audio (che potete ascoltare dal player qui sopra) dura quattro secondi ed è stata realizzata da Thaddeus Osborne, scienziato nucleare di professione e a quanto pare un bravo artista nel tempo libero: il suo ta-da infatti è stato scelto lo scorso dicembre come suono ufficiale di Wikipedia attraverso una democratica votazione della comunità tra oltre 3.000 papabili alternative. Si racconta così:

La musica è sempre stata una parte importante della mia vita e un modo per “viaggiare per il mondo” dal cortile della mia piccola città: ogni brano musicale mi ha trasportato in un posto nuovo e mi ha insegnato qualcosa di nuovo. In qualità di fan sfegatato di Wikipedia […] spero di renderla ancora più accessibile e coinvolgente, consentendo ai lettori (e ora agli ascoltatori) di intraprendere il proprio viaggio verso la scoperta e la conoscenza. Credo che con più risposte e informazioni a portata di mano, possiamo affrontare i grandi problemi della vita e creare un futuro migliore per tutti.

Per trovare il suono perfetto Wikipedia aveva indetto un concorso offrendo 2.500 dollari a chi vi fosse riuscito: adesso che è stato trovato, la Fondazione Wikimedia porterà Osborne in uno studio professionale per registrare la versione definitiva del logo audio, con la speranza di averlo pronto entro giugno.

In una recente intervista il fondatore di Wikipedia valuta la possibilità di impiegare l’intelligenza artificiale AI per contribuire alla enciclopedia online, ma avverte anche dei problemi emersi durante i suoi test. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet