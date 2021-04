L’App store guadagna i suggerimenti di ricerca

L’App Store di USA, Australia e Regno Unito ora offre i suggerimenti nelle ricerche una funzionalità pensata per semplificare le ricerche dell’utente evidenziando app e giochi, offrendo un controllo più granulare.

I suggerimenti compaiono quando si esegue una ricerca standard sull’App Store; la possibilità di selezionare uno o più suggerimenti, dovrebbe permettere di individuare più facilmente determinati tipi di app.

Cercando un termine come ad esempio “food”, appaiono le opzioni “delivery” e “recipes” (ricette); cercando un termine come “giochi”, appaiono suggerimenti come le categorie “puzzle” o “auto”. L’utente può selezionare uno o più termini per restringere il campo di ricerca.

🗣 Introducing search suggestions on the App Store!

Select (or deselect) multiple suggestions to refine your search so you can find even more amazing apps and games.

Search suggestions roll out today starting with the USA, Canada, the UK, and Australia. pic.twitter.com/viaZHlCZMb

— App Store (@AppStore) April 29, 2021