Il monopattino elettrico N7PRO è in sconto a soli 144 €

Siete alla ricerca di un mezzo di trasporto pratico, veloce e sicuro? il monopattino elettrico potrebbe essere la risposta e in tal caso sappiate che il modello N7PRO viene attualmente proposto in offerta speciale.

Offre una velocità massima di 30 km/h regolabile su tre livelli (15 km/h, 25 km/h, 30 km/h) in modo da personalizzare la guida in base alle esigenze e alle proprie preferenze.

Presenta poi un sistema di frenata doppia che combina un freno elettrico anteriore a un freno a disco posteriore, promettendo una frenata rapida e sicura in ogni situazione.

Con una impermeabilità di grado IP54, promette adeguata resistenza in caso di pioggia leggera e spruzzi d’acqua, permettendo di utilizzarlo anche in condizioni meteo non ideali senza compromettere la funzionalità.

È inoltre equipaggiato con una batteria da 36V 10.4Ah che promette fino a 25-30 km di autonomia con una singola ricarica, a seconda del terreno e del peso del conducente. Il tempo di ricarica varia dalle 4 alle 6 ore, e grazie al suo motore da 350 W è capace di affrontare pendenze fino al 20°, perciò è adatto anche a percorsi più impegnativi.

Pesa appena 12,5 kg, quindi è facile da trasportare e si ripiega in soli 3 secondi, permettendo così di riporlo comodamente quando non in uso. La capacità di carico di 120 kg, unita alla struttura in lega di alluminio, conferisce allo scooter resistenza e durabilità, pur mantenendo un aspetto leggero e compatto.

Segnaliamo infine la possibilità di collegarlo ad un’app per smartphone dove poter monitorare diversi parametri come la velocità, la batteria e i chilometri percorsi, oltre a regolare impostazioni come il blocco del monopattino, il faretto, la modalità cruise e il tempo di attesa prima di attivare lo spegnimento automatico.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 144 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

