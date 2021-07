Windows 365 : Microsoft offrirà Windows 10 nel browser web

Sfruttare Windows da un browser Web su qualsiasi macchina, in qualsiasi parte del mondo (basta che sia presente una connessione Internet): è ciò che propone Microsoft con Windows 365.

Questo “Cloud PC” consente di visualizzare Windows 10 e Windows 11 (quando sarà disponibile alla fine dell’anno), su PC, Mac, iPhone, iPad, Android, ecc, indipendentemente dalla configurazione hardware.

Microsoft evidenzia che il servizio “unisce l’efficienza e la sicurezza del cloud alla versatilità e alla semplicità di un PC per aiutare i team e le organizzazioni a essere più agili e produttivi”.

Windows 365, è al momento rivolto alle aziende di tutte le dimensioni, permette di avere app, dati, impostazioni e strumenti vari dell’utente nel proprio cloud.

Si ha a disposisizione la stessa identica macchina con Windows, indipendentemente dal dispositivo host. Il sistema operativo basato su cloud offre le stesse funzioni della sua controparte desktop.

“Con Windows 365, stiamo dando vita a una nuova categoria: il Cloud PC”, ha dichiarato Satya Nadella, Presidente e CEO di Microsoft. “Proprio come le applicazioni sono state portate in cloud con il modello SaaS, ora stiamo portando il sistema operativo sul cloud, fornendo alle organizzazioni una maggiore flessibilità e un modo sicuro per consentire ai propri collaboratori di essere più produttivi e connessi, indipendentemente dalla loro posizione geografica”.

Microsoft spiega che con un Cloud PC, gli utenti possono accedere e riprendere il proprio lavoro da dove lo hanno lasciato su diversi dispositivi, vivendo un’esperienza “semplice e familiar”e abilitata dal cloud. Per i responsabili IT, Windows 365 semplifica anche la distribuzione, l’aggiornamento e la gestione, oltre a non richiedere la virtualizzazione, a differenza di altre soluzioni.

Dal punto di vista della sicurezza, la Casa di Redmond riferisdce che Windows 365 “è sicuro by design”, poiché sfrutta la potenza del cloud e si basa sul principio Zero Trust. Le informazioni sono protette e archiviate sul cloud, non sul dispositivo. “Contando su aggiornamenti costanti, sulle avanzate funzionalità di sicurezza e sulle linee guida di Microsoft, Windows 365 semplifica la cybersecurity e consiglia le migliori impostazioni di sicurezza per l’ambiente in questione”.

Il Cloud PC sarà disponibile il 2 agosto, data nella quale conosceremo prezzi e altri dettagli (si tratterà ad ogni modo di offerte in abbonamento mensile). L’utente potrà personalizzare il suo PC nel cloud per adattarlo alle sue esigenze; Microsoft offrirà 12 diverse possibili configurazioni.

Nell’ambito di Microsoft Inspire – conferenza annuale dedicata all’ecosistema dei suoi partner – la Casa di Redmond ha anche rifereito del suo impegno 100/100/0: entro il 2030, l’azienda si impegna a coprire il 100% del proprio consumo energetico, per il 100% del tempo, con l’acquisto di energia a zero emissioni di carbonio.