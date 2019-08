Xiaomi presenta l’aspirapolvere per acari wireless

La piattaforma Mijia di Xiaomi ha conta numerosi esponenti nel panorama degli aspirapolvere smart. C’è la serie Mi Robot smart e programmabile, ci sono anche esemplari di tipo verticale e infine ci sono aspirapolvere portatili cordless. Tra questi ultimi si appresta al lancio anche l’aspirapolvere per acari wireless MIJIA. Il dispositivo è al momento in fase di crowdfunding su Xiaomi Mall e può essere acquistato a circa 71 dollari, mentre dopo il lancio sul mercato il suo prezzo di listino sarà di circa 78 dollari.

L’aspirapolvere MIJIA Wireless Mites utilizza un motore ad alta velocità da 850.000 rpm e ha una forza di aspirazione di 16kPa. Il dispositivo è in grado di grado di assorbire il 99,97% delle particelle, anche di grandezza pari a 0,3 micron. Offre circa 12800 giri al minuto e sfrutta un sistema ad aria calda e luce UV anche per distruggere l’ambiente di crescita degli acari, eliminando così il problema alla radice.

L’aspirapolvere per acari senza fili MIJIA adotta un design ad ampia apertura di aspirazione, con una “bocca” di 20 cm per adattarsi alla superficie del materasso e aumentare l’area di rimozione in modo più efficace. La grande maniglia curva e il doppio rullo montato sul retro rendono la presa più comoda e più facile da spingere quando utilizzato.

C’è un pulsante di controllo sull’impugnatura che serve a impostare l’aspira acari su quattro modalità: standard, modalità di aspirazione regolare, riscaldamento ad aspirazione regolare e modalità di riscaldamento standard.

Nel modello standard, la durata della batteria è di 28 minuti, il che è sufficiente per completare la pulizia dell’intera casa. È anche molto comodo da caricare, grazie alla particolare dock di ricarica fornita con il dispositivo. La carica si interromperà automaticamente quando è completa. Difficile vederlo in Italia, se non tramite i consueti siti di importazione.