Lenovo e Valve sveleranno un PC console al CES 2025

Lenovo ha appena inviato ad alcuni fortunati utenti una mail in cui spiega che il futuro delle console portatili arriverà al CES 2025, in collaborazione con Valve. Sebbene la mail possa sembrare criptica, per i gamer all’ascolto così non è: sembra che Lenovo abbia appena confermato, in modo indiretto, l’annuncio della sua prima console portatile basata su SteamOS.

La nuova console portatile che sarà presentata a Las Vegas entro il 7 gennaio 2025 dovrebbe essere Legion Go S, dotata del pulsante Steam, già rivelata dal leaker seriale Evan Blass la scorsa settimana.

L’evento del 7 gennaio, intitolato “Lenovo Legion x AMD: The Future of Gaming Handhelds”, avrà come ospite speciale Pierre-Loup Griffais, co-designer del sistema operativo di Valve SteamOS e Steam Deck. Per l’occasione, Lenovo e AMD lo presenteranno come “Chief Design Architect” di Valve.

Tutti gli indizi, allora, sembrano puntare sulla nuova portatile Legion Go, di cui si è già sentito parlare nei giorni scorsi. In particolare, la scorsa settimana si era scoperto che Lenovo stava pianificando un rinnovo della sua console Legion Go, apparentemente basata su Windows, con controller staccabili in stile Nintendo Switch.

Inoltre, le anticipazioni avevano suggerito che Lenovo potrebbe anche puntare su una versione Windows anche per la Legion Go S, più compatta. È probabile che questi dispositivi includano i nuovi chip AMD Z2 Extreme, di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli.

Una recente immagine trapelata in rete, addirittura, avrebbe mostrato la Legion Go più grande con grip più ergonomici e, forse, un display OLED.

Allo stesso evento ci sarà anche Microsoft, che potrebbe avere tra i suoi piani futuri una console portatile. Non ci si aspetta, però, che questa venga svelata così presto all’evento del gennaio prossimo, dato che il capo della sezione gaming del colosso di Redmond, Phil Spencer, ha suggerito che un progetto simile potrebbe essere ancora lontano.

Tuttavia, è possibile che Microsoft e Lenovo provino a promuovere l’idea che tutte le console portatili PC Windows siano, di fatto, compatibili con Xbox, come suggerisce la recente campagna marketing di Microsoft chiamata This is an Xbox.

Il riferimento, ovviamente è alla possibilità di giocare in streaming i giochi dell’ecosistema Microsoft, attraverso il cloud.

