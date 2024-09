Xbox e Halo, per i 25 anni Microsoft prepara due console

Pubblicità

Se Sony ha già svelato al grande pubblico la Playstation 5 per i 30 anni di anniversario, oltre a PS5 Pro, Microsoft con Xbox non sembra intenzionata a rilasciare dispositivi aggiornati fino alla prossima generazione vera e propria: per i 25 anni di Xbox e Halo, Microsoft potrebbe avere in programma il rilascio di due nuove console. Una delle due potrebbe essere davvero una sorpresa.

Se è vero, dunque, che non vi saranno Xbox Series Pro di metà ciclo, potrebbe esserci però una gradita sorpresa lato portatili nel 2026. Secondo Jez Corden di Windows Central, una figura rispettata nell’industria, Xbox sarebbe al lavoro su un significativo aggiornamento hardware che potrebbe includere, oltre a una console tradizionale successiva all’Xbox Series X (non un modello Pro di metà ciclo), il primo vero tentativo di Microsoft di entrare nel mondo del gaming portatile con un dispositivo simile a Steam Deck.

L’anniversario dei 25 anni di Xbox, che coincide con quello di Halo, è previsto per il 15 novembre 2026, e questa data potrebbe essere celebrata con l’il lancio di nuovi dispositivi hardware. Questa tempistica, in effetti, ben si sposa con le previsioni per il lancio delle console di prossima generazione.

Una console portatile

L’idea di un dispositivo portatile in stile Steam Deck appare logica, considerando il successo di dispositivi come lo stesso Steam Deck e ROG Ally, che hanno rivoluzionato il modo in cui i giocatori fruiscono dei videogiochi. Con l’espansione del cloud gaming di Xbox, un dispositivo portatile dedicato sembra una naturale evoluzione.

Anche Sony ha lanciato il proprio dispositivo portatile, il PlayStation Portal, ma con meno funzionalità rispetto allo Steam Deck, che Microsoft potrebbe mirare a superare. In molti sperano, dunque, che la portatile di Microsoft sia una vera e propria console stand alone, piuttosto che un mero dispositivo di streaming legato alla console principale.

La scelta di Xbox di saltare un refresh di metà generazione è comprensibile, data la concorrenza con PlayStation 5. Peraltro, il prezzo di PS5 Pro ha fatto saltare dalla sedia non pochi addetti ai lavori, oltre che tutti gli utenti.

Xbox, dunque, sembra puntare a una nuova corsa nel mercato delle console con una strategia più mirata. Resta da vedere se questi piani si concretizzeranno, ma è interessante avere un’idea di cosa Microsoft stia progettando. E chissà che il 25° anniversario porterà con sé non solo nuovo hardware Xbox, ma anche qualche sorpresa, come un nuovo Halo.

Negli scorsi giorni Microsoft ha rilasciato Windows App per usare un PC Windows in streaming dal cloud da qualsiasi dispositivo, iPhone e Android compresi.