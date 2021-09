Xcode 13 in versione finale

Oltre alle versioni definitive di iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 e watchOS 8 – e in attesa di macOS Monterey – Apple ha rilasciato la versione finale di Xcode 13, l’insieme di strumenti che include tutto il necessario per sviluppare applicazioni per Mac, iPhone, iPad, Apple TV e Apple Watch. Xcode 13 include Swift 5.5 e SDK per iOS 15, iPad OS 15, tvOS 15, watchOS 8 e macOS 10.12 Monterey.

Xcode 13 supporta i meccanismi Concurrency in Swift, permettendo di migliorare le performance delle app sfruttando funzionalità asincrone, sostituendo Grand Central Dispatch per delimitare i blocchi o task da eseguire in parallelo su un nuovo thread.

Xcode è come sempre al centro di tutti i processi di sviluppo per le piattaforme Apple. Tra le novità di quest’anno c’è Xcode Cloud, offrendo la possibilità di raggruppare i tanti task e strumenti necessari per creare, testare e distribuire le app usando servizi cloud.

Integrato in Xcode 13, Xcode Cloud offre a sviluppatori e team di qualsiasi dimensione un modo semplice e veloce di creare, testare e distribuire app in modo ancora più efficiente. Xcode Cloud è in grado di creare in automatico la build delle app nel cloud, alleggerendo così il carico di lavoro dei Mac degli sviluppatori. I test paralleli nel cloud permettono di testare una versione simulata per ogni dispositivo Apple attualmente in commercio, per poi distribuire una build dell’app per i test interni, oppure a tester esterni attraverso TestFlight per avere un feedback immediato.

Xcode 12 richiede un Mac con macOS 11.3 o seguenti, “pesa” 12,4GB e si scarica gratis dal Mac App Store.