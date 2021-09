iPhone 13 Pro Max, il primo unboxing è già servito

I nuovi iPhone 13 arriveranno nelle mani dei primi utenti che li hanno preordinati venerdì 24 settembre, ma come ormai spesso accade, su YouTube approda il primo video unboxing del modello top iPhone 13 Pro Max in color oro, che non solo anticipa le prime consegne e commercializzazione, ma anche la pubblicazione di unboxing, prime impressioni e recensioni da parte delle principali testate statunitensi.

Il primo video unboxing di iPhone 13 Pro Max permette di osservare la nuova confezione e il terminale al di fuori delle immagini e dei video ufficiali diramati da Cupertino, quindi è la prima occasione per rilevare come la nuova colorazione oro appare nel mondo reale, al di fuori dei set super controllati e professionali di Apple.

La scatola non cambia dimensioni e mantiene lo spessore praticamente dimezzato visto per la prima volta con la gamma precedente iPhone 12. Come già notato, per la prima volta la grafica frontale del packaging non mostra più il frontale del telefono, bensì il retro, permettendo così di riconoscere al volo il colore dello smartphone all’interno.

Sempre per la prima volta Apple ha rimosso completamente l’involucro di plastica che sigillava la confezione fin dalla prima generazione di iPhone: in sostituzione ora Apple impiega due linguette adesive di carta pronte per essere rimosse dall’utente.

La nuova tinta oro, che nelle immagini ufficiali appare chiara ma ben definita, nel video risulta ancora più tenue, mostrando lievi rilessi color oro quando la luce colpisce il terminale da angolazioni accentuate. Il resto della scatola e il contenuto rimangono invariati: all’interno è incluso solamente il cavo da USB-C a Lightning, oltre a un piccolo foglio di istruzioni e alcuni adesivi con il logo Apple.

Il pimo video unboxing di iPhone 13 Pro Max è stato realizzato a Dubai dallo youtuber Salimbaba Technical. In base a un sondaggio e ai dati dei preordini di macitynet quest’anno il modello più richiesto in assoluto per il momento risulta essere iPhone 13 Pro color azzurro sierra con capacità di archiviazione da 128GB, seguito da iPhone 13 Pro Max e solo in terza battuta dai modelli iPhone 13 per i quali si registrano tempi di attesa inferiori.

