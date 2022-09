Cavo HDMI 2.1 Vention, alta qualità in sconto a partire da 2 €

Volete un cavo HDMI di qualità Premium? Approfittate dell’offerta attualmente in corso sulla serie Vention che, a partire da 2,10 euro, vi consente di acquistare un ottimo prodotto sia per quanto riguarda la costruzione, che per le prestazioni che è in grado di offrire.

I connettori sono placcati in oro, quindi molto più resistenti all’ossidazione, mentre la scocca che li protegge anziché nella solita plastica è costruita in una robusta lega di zinco. Il cavo poi è irrobustito da una guaina in PVC con superficie esterna in cotone intrecciato, per uno spessore complessivo di 6,5 millimetri, che evita i grovigli e rinforza il cavo in caso di piegatura.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche invece supporta la più recente tecnologia HDMI 2.1 e può collegarsi a PC, Smart Box, console, TV, monitor e videoproiettori offrendo la risoluzione massima in Ultra HD 8K a 7.680 x 4.320 pixel a 60 Hz oppure anche in 4K fino a 144 Hz.

Supporta poi il Dynamic HDR10, il 3D, eARC, ALLM, QFT, QMS e VRR, oltre al Dolby Atmos e il Dolby Vision. Trasferisce infine i dati fino a 48 Gbps e supporta fino a 32 canali audio, oltre ad HDCP 2.3 e DTS:X.

Chi intende acquistarlo come dicevamo trova l’intera serie Vention in sconto fino al 76%: si parte da un minimo di 2,10 euro (invece di 8,84 euro) a un massimo di 44,32 euro (invece di 69,16 euro) in base al modello e alla lunghezza selezionata in fase d’acquisto, che va da 1 metro e arriva fino a 5 metri, in modo da poter collegare anche periferiche che si trovano a parecchia distanza l’una dall’altra.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.