Xiaomi e Leica lanceranno uno smartphone a luglio

Si allunga l’elenco dei costruttori cinesi di Android che collaborano con prestigiosi e storici marchi della fotografia analogica e digitale per migliorare le fotocamere degli smartphone: come già emerso nelle anticipazioni fin dal mese di marzo, ora Xiaomi annuncia ufficialmente una «collaborazione strategica a lungo termine con Leica Camera».

Nel comunicato le due società dichiarano di condividere la stessa visione «In ambito immaging mobile» e che entrambe sono «Unite dalla stessa volontà di esplorare continuamente le prestazioni ottiche e l’esperienza fotografica attraverso innovazioni tecnologiche estreme» ma anche per «Ricerche di carattere estetico».

La collaborazione tra Xiaomi e Leica arriva così dopo quelle già in corso tra il costruttore tedesco con Sharp, Huawei e anche Panasonic. Tra i costruttori cinesi di smartphone Android si contano già da tempo diverse collaborazioni con marchi illustri della fotografia. Dal 2020 Vivo collabora con Zeiss, come in passato era avvenuto già per Sony e Nokia. Più recentemente Oppo e OnePlus hanno introdotto sul mercato smartphone con fotocamere sviluppate in collaborazione con Hasselblad.

Il comunicato conclude anticipando che «Il lancio ufficiale del primo flagship sviluppato congiuntamente dalle due aziende è previsto per luglio di quest’anno». Per quanto fin qui riassunto l’annuncio dell’accordo tra Xiaomi e Leica risulta tutt’altro che sorprendente. In realtà le tempistiche sembrano indicare una sorta di rincorsa di Xiaomi per evitare il rischio che i principali concorrenti possano mettere in ombra il comparto fotocamere dei suoi prossimi modelli di punta.

Xiaomi non svela altri dettagli del suo prodotto in arrivo, ma con ogni probabilità funzionerà con il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: potrebbe essere introdotto sul mercato come Xiaomi 12 Ultra oppure anche come primo modello della nuova famiglia Xiaomi 13.

In aprile Xiaomi ha svelato Smartmi Air Purifier 2 che purifica l’aria, sterilizza con UV e si controlla con Apple HomeKit e anche Redmi MAX, un enorme smart TV da 100 pollici 120 Hz, HDR10+ e HDMI 2.1.