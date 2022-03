Lancio Xiaomi 12, ecco cosa aspettarsi dall’evento del 15 marzo

Il prossimo 15 marzo Xiaomi terrà il suo evento di presentazione che darà i natali alla serie Xiaomi 12. L’evento si terrà a partire dalle ore 13:00 di martedì prossimo. Ecco tutto quello che Xiaomi potrebbe presentare in quella data.

L’invito per assistere alla presentazione fornisce già un indizio importante su quello che il colosso cinese intenderà presentare per il prossimo 14 marzo. Si tratta della serie di smartphone Xiaomi 12, e dato che diversi membri della famiglia Xiaomi 12 sono già sbarcati in Cina, si ha una idea completa di quello che arriverà in Italia. C’è da dire che Xiaomi potrebbe non fermarsi solo ai terminali, dato che si vocifera che arriveranno anche di altri membri della famiglia Xiaomi 12.

Xiaomi 12

Di certo alla presentazione non marcherà Xiaomi 12. Del resto, che evento Xiaomi 12 potrebbe mai essere senza la presenza di questo terminale? Il dispositivo è già disponibile in Cina e, dunque, si ha certezza sulle sue caratteristiche.

Si tratta di uno smartphone con chipset Snapdragon 8 Gen 1 di fascia alta, con configurazioni fino a 12 GB di RAM, e fino a 256 GB di spazio di archiviazione, mentre a livello multimediale propone una fotocamera a triplo obiettivo con un sensore principale da 50 MP. L’autonomia si affida ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Lo schermo proposto è una unità da 6,28 pollici, con tecnologia OLED e risoluzione 1080 x 2400 con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Xiaomi 12 Pro

Lo Xiaomi 12 Pro è stato presentato in Cina insieme al fratello Xiaomi 12, quindi è facile aspettarsi di vederlo anche durante l’evento di presentazione globale del prossimo 15 marzo. Non è sicuro al 100% che arriverà anche in Europa, perché il brand potrebbe avere una strategia internazionale differente.

Ad ogni modo, si tratta di un terminale con schermo AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 1440 x 3200 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Anche in questo caso al suo interno il dispositivo godrebbe di un potente chipset Snapdragon 8 Gen 1, con configurazioni fino a 12 GB di RAM, e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. La batteria è più grande, da 4.600 mAh, con supporto alla ricarica da 120 W, e una fotocamera a triplo obiettivo, con sensori da 50 MP per gli obiettivi principali, ultra grandangolari e teleobiettivi.

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X è stato il terzo e ultimo modello della gamma presentato in Cina. Anche in questo caso non si ha certezza che possa arrivare anche in Europa, ed anzi è possibile che questo modello non vedrà luce durante la presentazione globale.

Anche se non verosimilmente non farà parte dell’evento di lancio globale del 15 marzo, sono note le caratteristiche tecniche. Xiaomi 12X è identico al modello standard Xiaomi 12, ma con un un chipset Snapdragon 870 leggermente meno potente, e conseguentemente con prezzo più abbordabile.

La leggera differenza rispetto al modello standard è quasi certamente il motivo per cui non verrà presentato anche per il mercato globale.

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite è stato uno dei dispositivi più venduti in Europa, almeno nella fascia di prezzo medio bassa. E’ per questo che Xiaomi 12 Lite, che non è stato ancora presentato in Cina, potrebbe essere la prima sorpresa della presentazione globale.

Gli indizi su questo terminale non sono molti, e mancherebbe ad oggi anche la Commissione economica eurasiatica (CEE), che però potrebbe avvenire proprio a ridosso del suo lancio nel mercato europeo.

Il dispositivo potrebbe godere di uno schermo da 6,55 pollici con risoluzione 1080 x 2400 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, dunque un upgrade interessante rispetto a 90 Hz del diretto predecessore.

Quanto al reparto multimediale, potrebbe offrire una tripla fotocamera sul posteriore, con un sensore principale da 64 MP e un chipset Snapdragon serie 7 di fascia media.

Xiaomi 12 Ultra

Tanto chiacchierato un possibile Xiaomi 12 Ultra che, come suggerisce lo stesso nome, sarebbe addirittura superiore al modello Pro. Sebbene non sia stato ancora presentato neppure in Cina, la presenza di questo modello non è poi così inverosimile, considerando che un diretto predecessore esiste realmente.

E’ difficile vederlo all’evento del 15 marzo ormai prossimo, perché tutte le indiscrezioni passate hanno sempre puntato per una sua presentazione metà anno. C’è chi avrebbe, addirittura, indicato la finestra temporale di rilascio per luglio prossimo.

Xiaomi 12 Ultra, semmai ci sarà, potrebbe fare uso del processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus, ma è sulla parte posteriore e sul comparto camere che si focalizzerebbe l’attenzione del brand. Xiaomi 12 Ultra dovrebbe offrirà un enorme blocco fotocamera principale di forma circolare. Si ipotizzano minimo quattro sensori per la fotocamera, di cui un sensore periscopico per lo zoom ottico 5x. Secondo indiscrezioni, oltre ai moduli principale e grandangolare, ci sarà anche un teleobiettivo. Quello che più stupirebbe è la partnership con Leica, che servirebbe ad offrire un comparto macchine fotografiche di prim’ordine.

Si dice che Xiaomi 12 Ultra avrà un pannello QHD+ AMOLED a 120 Hz, offrirà configurazioni fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria integrata, mentre la batteria potrebbe essere da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 150 W., inferiore a quella presentata dallo stesso brand da 200 W, ma non ancora in forza a nessuno smartphone.

Inoltre, in passato si è parlato anche di una versione ancora più avanzata rispetto al modello Ultra, che prenderebbe il nome di Xiaomi 12 Ultra Enhanced, ma di cui non si hanno notizie più precise. Se già è difficile vedere il modello Ultra alla presentazione del prossimo martedì, le possibilità per una versione ancora più avanzata sono davvero nulle.

Xiaomi 12 Mini

Anche in questo caso è difficile vedere questo terminale alla presentazione globale. Eppure, l’idea stuzzica, e non poco, l’appetito di chi vorrebbe tra le mani un dispositivo Android competitor dell’iPhone mini di Apple. Anche in questo caso, però, le indiscrezioni sono davvero nulle, e laddove emerse sono contrastanti. Una sua presentazione a breve è inverosimile, anche perché il dispositivo potrebbe entrare in diretta competizione con il modello Lite, che di suo potrebbe essere un peso piuma, come già lo era Xiaomi Mi 11 Lite.

La presentazione della serie di smartphone Xiaomi 12 è prevista per le ore 13:00 di martedì 15 marzo. Tornate sulle nostre pagine dopo tale orario per trovare un articolo con tutto quello che è stato presentato durante l’evento digitale.