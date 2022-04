Smartmi Air Purifier 2 purifica l’aria e sterilizza con UV, si controlla con HomeKit

Smartmi (Xiaomi) ha annunciato il lancio di un nuovo purificatore d’aria con supporto HomeKit: lo Smartmi Air Purifier 2. Basato sul successo del primo Smartmi Air Purifier P1, ne riprende i punti chiave, quale il design compatto, migliorandone le caratteristiche.

Ottimizzato, dunque, per l’uso nei piccoli spazi, lo Smartmi Air Purifier 2 utilizza la stessa tecnologia leader che solitamente viene impiegata per spazi e ambienti più grandi. In particolare, si tratta dell’esclusivo processo di sterilizzazione UV che elimina batteri e virus con un sistema di aspirazione aria molto accurato. Smartmi Air Purifier 2 è adatto non solo per ampi salotti, uffici, aule e ospedali, ma per chiunque soffra di allergie, da impiegare anche nelle stanze dei più piccoli.

Smartmi Air Purifier 2, come l’originale Smartmi P1 Air Purifier, presenta un design cilindrico snello con un display touch screen OLED. Il purificatore d’aria include cinque sensori integrati che misurano la qualità dell’aria in PM10, PM2.5 e TVOC e monitorano i livelli di temperatura e umidità presenti all’interno della stanza.

Il purificatore d’aria è leggermente più grande e può pulire stanze di medie dimensioni, fino a 44 metri quadrati in appena un’ora, e include la tecnologia di sterilizzazione UV. Secondo Smartmi, la luce UV-C all’interno del purificatore d’aria può eliminare batteri e virus trasportati dall’aria e pulire in profondità il filtro rimovibile H13 True HEPA. Accoppiato con il filtro HEPA, il purificatore d’aria può rimuovere particelle fino a 0,08 micrometri, compresi gli inquinanti comuni come polvere e polline.

Grazie al supporto HomeKit, gli utenti potranno controllare Smartmi Air Purifier 2 tramite l’app Casa di Apple, potendo creare anche automazioni, o potendolo controllare tramite comandi vocali Siri. Funziona anche con Alexa di Amazon, Google Assistant e l’app Smartmi Link. Attraverso l’app Smartmi, gli utenti possono creare programmi, controllare lo stato del filtro e regolare la velocità della ventola, il tutto con pochi tocchi a schermo.

Lo Smartmi Air Purifier 2 sarà disponibile esclusivamente tramite Amazon, dove è già disponibile nelle pagine USA al prezzo di 259,99 dollari, circa 240 euro. Per celebrare il lancio, Smartmi offre uno sconto del 25% fino al 24 aprile se si inserisce il codice promozionale SMARTMIC2 durante il checkout, oltre a beneficiare del coupon di sconto del 10% sulla pagina del prodotto Amazon. Tutti i prodotti Xiaomi per la casa si acquistano a questo indirizzo.