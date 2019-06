Xiaomi Mi Band 4 ufficiale, eccola in tutto il suo colorato splendore

Anche se nei giorni scorsi erano ormai trapelate caratteristiche e immagini, è solo in queste ore che Xiaomi Mi Band 4 diventa ufficiale. Eccola, con il suo nuovo display a colori, e il prezzo sempre imbattibile, da far venire l’acquolina in bocca a qualsiasi utente.

A livello estetico si tratta della stessa smartband mostrata nei giorni scorsi. Simile per fattore forma alla Mi Band 3 (qui la nostra recensione), dunque allungata, con un corpo centrale rimovibile, da poter inserire ed estrarre facilmente dal cinturino, con una superficie lucida sulla parte superiore e display touch.

Confermata la presenza di un display a colori, a differenza del bianco e nero precedente. La differenza evidente la si percepisce all’accensione: un display non più in bianco e nero, bensì colorato. Si tratta di una unità AMOLED da 0,95 pollici con risoluzione 120 x 240 pixel, e una luminosità massima di 400 nits.

Al suo interno propone, a livello di connettività, Bluetooth 5.0 Low Energy, oltre a una batteria da 135 mAhm, che si riduce a 125 mAh nella versione dotata di NFC. Propone microfono integrato, accelerometro e giroscopio a tre assi, il tutto in appena 22,1 grammi. Naturalmente non mancano le funzioni di monitoraggio dell’attività fitness e del sonno, anche se la vera chicca è l’impermeabilità fino a 50 metri.

La versione standard avrà un prezzo di circa 20 euro al cambio, quella con NFC di 30 euro, e quella in edizione Avengers di circa 45 euro. Si attendono i prezzi ufficiali per il nostro mercato: il costruttore ha in programma una conferenza stampa a Milano nella giornata di mercoledì 13 giugno. Scoprireremo di più sulla nuova Xiaomi Mi Band 4 e altre novità del noto marchio cinese nel giro di poche ore.