TomTom per iPhone brilla con supporto CarPlay, mappe offline e altro

TomTom annuncia il lancio di TomTom GO Navigation, nuova app per iOS che integra il supporto per la tecnologia CarPlay di Apple, permettendo così di visualizzare sul display della propria macchina (ovviamente i vari modelli che supportano Carplay) le funzioni della nuova app per iPhone.

TomTom GO Navigation promette servizi in tempo reale senza consumare dati in modo eccessivo giacché le mappe sono memorizzate direttamente nella memoria di storage del dispositivo.

Il nuovo TomTom GO Navigation è stato sviluppato partendo dalla precedente app TomTom GO Mobile e integra una serie di funzionalità innovative studiate per aiutare gli utenti a guidare in modo più sicuro. Individuare l’uscita corretta sull’autostrada o un bivio è ora più semplice grazie all’indicatore di corsia che guida dinamicamente il conducente, un indicatore di corsia in movimento che permette di individuare l’uscita corretta o attraversare gli incroci in sicurezza senza sbagliare direzione.

TomTom GO Navigation integra le mappe più recenti dell’azienda permettendo di evitare strade bloccate, cantieri, traffico. Lo sviluppatore riferisce che si tratta della prima app che consente all’utente di gestire le mappe offline aggiornando ogni settimana informazioni e dati quali i limiti di velocità, modifiche alle indicazioni stradali, i blocchi stradali su base settimanale.

In aggiunta, TomTom offre “Maps à la carte”, permettendo di aggiungere o cancellare mappe regionali in base ai bisogni delle necessità del guidatore. È possibile scaricare le mappe per nazione o a livello regionale, limitando in questo modo la memoria occupata complessivamente.

TomTom GO Navigation integra ancora una serie di servizi online, inclusi i nuovi TomTom Online Search & Routing e TomTom Traffic, un servizio informativo in tempo reale definito “accurato e attendibile” e TomTom Speed Camera, che aiuta il conducente a rispettare i limiti di velocità.

TomTom GO Navigation è scaricabile gratuitamente sull’App Store e può essere usato in prova per 30 giorni; è disponibile un abbonamento periodico per sei mesi a €8.99 o una prova gratuita di 7 giorni insieme a un abbonamento periodico a €1.99 al mese o €4.99 per tre mesi. Gli utenti che usano l’attuale TomTom GO Mobile app potranno effettuare l’update alla nuova app GO Navigation quando sarà disponibile. La versione per Android dovrebbe essere disponibile prima della fine dell’anno.