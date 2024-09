Xiaomi Redmi Watch 3 Active, lo smartwatch stile Apple a soli 43 €

Pubblicità

Volete da tempo comprare uno smartwatch moderno e funzionale senza spendere una cifra? Ecco l’offerta che stavate aspettando: Xiaomi Redmi Watch 3 Active ancora per poco vi costa solo 43 €.

È ispirato al design dell’Apple Watch, con una cassa dal profilo raffinato e un cinturino in silicone per indossarlo comodamente. Usa la tecnologia Bluetooth 5.3, offrendo quindi una connessione stabile e veloce con i dispositivi, sia che venga abbinato ad uno smartphone Android (versione 6.0 e superiori) o un iPhone (con iOS 12.0 e successivi).

Lo schermo LCD da 1,83 pollici con risoluzione 280 x 240 pixel e luminosità di 450 nits offre immagini chiare e nitide anche sotto la luce diretta del sole, ed è impermeabile fino a 5 ATM così da poter essere indossato anche in piscina o mentre ci si allena sotto la pioggia.

Con una batteria da 300 mAh, promette fino a 12 giorni di utilizzo normale e fino a 8 giorni di utilizzo intensivo. Offre anche diverse funzionalità di monitoraggio della salute, tra cui la misurazione della frequenza cardiaca e della saturazione.

È anche in grado di tracciare oltre 100 sport diversi monitorando passi, distanza e calorie bruciate e supporta le chiamate vocali. Infine, è possibile personalizzarlo scegliendo tra oltre 200 quadranti disponibili.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 129 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 65% andando a spendere intorno ai 43 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.