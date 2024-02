Xiaomi SU7 Max, dalla tasca di tutti al garage dei ricchi

A MWC24 di Barcellona Xiaomi mostra l’auto elettrica SU7 Max, nuova auto elettrica che rappresenta il modello top di gamma dopo la SU7 con la quale il marchio cinese ha fatto il suo ingresso nel settore automotive.

Con SU7 Max, Xiaomi sembra voler sfidare Tesla e i big delle auto elettriche con una vettura indicata come in grado di passare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e che promette una esperienza di guida futuristica.

La potenza è indicata in 673 CV, con 838 Nm di coppia, la velocità massima di 265 km/h. La batteria (prodotta da CATL, cell-to-body) è da 101 kWh e secondo il produttore offre fino a 800 km di autonomia, specifiche di altissimo livello nel segmento alto.

Il produttore riferisce di una nuova strategia denominata “Human x Car x Home”, evidenziando le possibili interazioni tra i dispositivi personali, i prodotti per smart home e l’auto, promettendo “esperienze complete e connesse”: in pratica i vari prodotti del marchio Xiaomi sono in grado di comunicare tra loro, adattandosi alle esigenze degli utenti, dallo smartphone all’automobile.

La componentistica è stata sviluppata internamente da un team globale di oltre 3.400 ingegneri e 1.000 esperti tecnici. Il design è futuristico ed è disponibile anche la variante E-Coupé che vanta valori dii 495 kW (equivalenti a oltre 670 CV) e 838 Nm.

Il “cuore” della piattaforma è composto da due SoC Orin che vantano una potenza di calcolo di 508 Tops (Tera Operations per Second) e che si occupano di tutto quello che accade fuori e dentro la vettura (sicurezza, sensori LIDAR, telecamere e sensori vari).

La plancia sfrutta la piattaforma smart di Xiaomi con ovvia integrazione di smartphone e funzionalità di gestione n modalità IoT del veicolo (per controllare smart home, funzioni multimediali e intrattenimento). Nel Paese del Dragone, Xiaomi SU7 Max è proposta a un prezzo leggermente inferiore ai 70mila euro.

