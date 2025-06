In iOS 26 app Messaggi, Carplay, Note e Musica più belle e intelligenti

La WWDC 2025, in programma lunedì 9 giugno, avrà un protagonista principale, si tratta di iOS 26, o se volete di iOS 19 come si doveva chiamare prima che emergesse la volontà di Apple di cambiare il nome ai suoi sistemi operativi (maOS 26 incluso).

Le indiscrezioni parlano di un radicale redesign dell’interfaccia, un progetto denominato Solarium, ispirato a visionOS, e di altre importanti novità che toccheranno aspetti come Ai, risparmio batteria e la gestione del multitasking.

Ma ci saranno anche altre cose cui guardare magari meno importanti ma per alcuni aspetti e specifiche categorie di utenza, interessanti, come quelle nelle applicazioni di base e di cui si è parlato poco.

Ci pensa 9to5 Mac a portare l’attenzione su alcune di esse come Messaggi, Musica, Note e CarPlay che dovrebbero introdurre, secondo fonti che il sito reputa attendibili, funzioni inedite in parte abilitate da Apple Intelligence.

Messaggi, con iOS 26 e Ai traduzione automatica e sondaggi

Tra le app di iOS 26 che beneficeranno delle novità, afferma il sito americano c’è Messaggi, che integrerà una funzione di traduzione automatica in tempo reale grazie a Apple Intelligence. Sarà possibile tradurre i messaggi sia in ingresso sia in uscita, rendendo la comunicazione più immediata anche tra lingue diverse.

Un’altra funzione in arrivo è il supporto ai sondaggi all’interno delle chat, con la possibilità che l’intelligenza artificiale suggerisca automaticamente le opzioni di voto in base al contesto della conversazione. Un aggiornamento che porta l’app di Apple più vicina ai concorrenti come WhatsApp, Telegram e Slack.

Musica con copertine animate nella schermata di blocco

Con iOS 26, l’app Musica introdurrà una nuova visualizzazione animata nella lockscreen. Le copertine degli album, già animate all’interno dell’app, verranno mostrate a tutto schermo e in movimento anche nella schermata di blocco, offrendo un tocco grafico più dinamico all’esperienza di ascolto.

Note e l’esportazione in Markdown

Anche l’app Note riceverà una funzione richiesta da anni dagli utenti più avanzati: la possibilità di esportare le note in formato Markdown. Si tratta di una novità utile soprattutto per chi lavora con testi, codice o documentazione, e che allinea Apple Note agli strumenti preferiti da sviluppatori e creatori di contenuti.

CarPlay si rinnova con l’interfaccia di iOS 26

Il nuovo design di iOS 26, destinato a toccare tutti i sistemi operativi, arriverà anche su CarPlay. Secondo quanto riferito dalle fonti, il restyling coinvolgerà anche la versione standard del sistema per auto, non solo CarPlay Ultra. I dettagli sul cambiamento dell’interfaccia non sono ancora noti, ma l’obiettivo è rendere l’esperienza visiva coerente con iOS 26 e macOS 26.

WWDC 2025: tutto quello che ci aspetta

La WWDC 2025 sarà anche il palcoscenico per altre novità: un possibile rebranding dei sistemi operativi, nuove funzionalità legate al gaming, aggiornamenti per iPad, Mac e Apple Watch, e naturalmente una costante e progressiva, anche se forse non eclatante almeno in questa fase, integrazione dell’intelligenza artificiale nei vari software.

Macitynet seguirà l’evento in diretta, con aggiornamenti costanti, analisi e articoli di approfondimento su tutte le novità annunciate.