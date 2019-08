Zagg Folio per iPad mini 5 offre una tastiera colorata con super autonomia

Non serve estrarre sostegni sul retro e nemmeno cimentarsi in complessi origami per piegare la cover in modo che sostenga il tablet: la nuova Zagg Folio per iPad mini 5 si applica al dispositivo proteggendolo completamente e anche sostenendolo per usarlo come se fosse un piccolo computer portatile.

Il costruttore, apprezzato da anni per cover e accessori dedicati ai dispositivi Apple, evidenzia la possibilità di trovare sempre l’inclinazione perfetta desiderata dall’utente, a seconda dei compiti e delle funzioni richieste. Infatti iPad mini è perfettamente sorretto dal cardine della cover con apertura completa di 180 gradi, per scegliere un angolo diverso per scrivere e lavorare, per guardare film e video oppure per giocare.

La tastiera, con pulsanti in stile computer portatile, è progettata per assicurare una digitazione più agevole, veloce e precisa rispetto alla tastiera virtuale touch e anche rispetto alle tastiere a membrana. Non solo è dotata di retroilluminazione ma permette anche di scegliere 7 diversi colori per la luce.

Notevole l’autonomia: il costruttore dichiara una autonomia fino a 2 anni tra una ricarica e l’altra, con un’ora di utilizzo al giorno senza retroilluminazione. In ogni caso non viene impegnata la batteria del tablet: Zagg Folio per iPad mini 5 viene fornita con un cavo microSB per la ricarica incluso nella confezione.

Negli USA è proposta al prezzo di 99 dollari, circa 88 euro. La recensione di iPad mini 5 di Macitynet è disponibile a partire da questa pagina.