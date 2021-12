Zillow dimostra che SharePlay non serve solo per divertirsi

Non solo film e videogiochi: la nuova funzione SharePlay di Apple effettivamente può rivelarsi utile anche in contesti un po’ più “seriosi” e ce lo dimostra Zillow che ne ha appena integrato le funzionalità.

Aggiornando l’applicazione all’ultima versione disponbile, gli utenti iPhone e iPad possono sfogliare insieme gli elenchi delle case e degli appartamenti mentre sono connessi in videochiamata tramite FaceTime con amici, familiari o perfino direttamente con gli agenti immobiliari che hanno in carico la vendita delle case interessate.

Per funzionare è necessario che ogni partecipante della videochiamata scarichi e installi l’ultima versione dell’app sul proprio dispositivo, che deve ovviamente avere iOS 15.1 oppure iPadOS 15.1 o una delle versioni successive del sistema operativo di Apple.

Dopo aver avviato la videochiamata in FaceTime, è sufficiente che uno dei partecipanti avvii una sessione SharePlay tramite l’app Zillow, e il gioco è fatto. A quel punto gli utenti possono cercare una o più posizioni nell’app Zillow e sfogliare insieme gli elenchi disponibili, mostrando i contenuti sincronizzati tra loro.

Questo aggiornamento per altro segue quello di Redfin, un’altra app immobiliare che ha recentemente introdotto il supporto alla nuova funzione SharePlay di Apple.

Di quest’ultima abbiamo parlato diverse volte su Macitynet, a partire da quando è stata ufficialmente introdotta su iPhone e iPad tramite la versione 15.1 dei rispettivi sistemi operativi (in ritardo: ci si aspettava che fosse disponibile già con iOS 15). Da quel momento sono state diverse le applicazioni che hanno aggiunto il supporto, ma per il momento sono principalmente applicazioni di intrattenimento come Twitch, Spotify, TikTok, Disney+, MasterClass e via dicendo, cosentendo così agli utenti di videogiocare insieme o guardare un film in compagnia.

A novembre Apple ha pubblicato l’elenco delle app che supportano la funzione di SharePlay (potete consultare la lista qui). Se volete saperne di più potete dare uno sguardo a questo articolo pubblicato dalla nostra redazione.