Niente più macchie sulla tappezzeria con il robot in sconto

Perché usare gli smacchiatori quando potete ottenere lo stesso risultato (se non migliore) con uno sforzo minimo e senza l’ausilio di detergenti corrosivi? In fondo basta acquistare UWANT B100-E, un robot che semplifica questa operazione e che al momento è perfino in sconto.

Ha le sembianze di un aspirapolvere da traino ma ha la duplice funzione di lavaggio e aspirazione: dalla spazzola infatti fuoriesce l’acqua, che viene prelevata dal serbatoio dedicato, e così è possibile sfregare la parte interessata e smacchiarla in un lampo. Nello stesso tempo la bocchetta di aspirazione rimuove l’acqua in eccesso, raccogliendola insieme alla polvere in un secondo serbatoio dedicato alle acque reflue.

In questo modo è così possibile smacchiare divani, sedili dell’automobile, materassi e tutti gli altri tessuti che sarebbero impossibili da lavare in lavatrice o comunque complicati da gestire, come nel caso del divano sfoderabile che dovrà poi essere rifoderato e, se il tessuto non è di alta qualità, il rischio è che, con un lavaggio in lavatrice ad una temperatura troppo elevata, si ritiri e risulti poi impossibile da rimettere in sede.

Ma una soluzione di questo tipo risulta particolarmente comoda anche per smacchiare rapidamente un vestito o una tenda che potrebbero essere macchiati improvvisamente da un animale domestico o da un bambino con le mani sporche, velocizzando così l’intera operazione perché si evitano i tempi di attesa della lavatrice e di manutenzione (nel caso di tende, per smontarle e rimontarle).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, in breve: ha un motore da 450 Watt che aspira fino a un massimo di 12.000 Pa, i due serbatoi sono da 1,8 litri, l’ingombro della struttura trainata è di 40 centimetri per lato e il peso è di 5 chilogrammi.

Ora veniamo al prezzo: normalmente UWANT B100-E costa 259,99 dollari ma fino al 15 gennaio è possibile comprarlo in sconto a 199,99 euro. In più i primi 30 che lo acquistano ricevono in regalo questo altoparlante Bluetooth, del valore di 56,99 dollari, che poi è all’incirca quello che si risparmia con la promozione attualmente in corso (e quindi in questo caso il guadagno raddoppia). Per maggiori informazioni sulla promozione potete fare riferimento a questa pagina.

