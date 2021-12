Disney+ supporta SharePlay per la visione di gruppo

Continua ad ampliarsi l’elenco delle app e dei servizi che aggiungono il supporto per SharePlay di Apple per la fruizione condivisa di contenuti tramite FaceTime: ora anche il gettonato Disney+ supporta SharePlay per la visione fino a un massimo di 32 persone.

Tramite SharePlay i controlli di riproduzione sono condivisi tra gli utenti durante chiamate e videochiamate FaceTime, in questo modo chiunque dei partecipanti può mettere in pausa, avviare la riproduzione o andare avanti, sempre mantenendo la riproduzione sincronizzata tra tutti i partecipanti.

Naturalmente per vedere Disney+ continuando a parlare, videochiamare e chattare con amici e parenti tramite SharePlay via FaceTime, tutti i partecipanti devono essere abbonati al servizio streaming di Disney. La visione condivisa è possibile solo se il film o la serie TV desiderata è disponibile per tutti i partecipanti. Ognuno può scegliere l’audio e i sottotitoli, che possono così essere in lingue diverse per ciascuno. Nel gruppo su FaceTime vengono condivise solo le immagini, il video e i controlli di riproduzione.

Disney precisa che il supporto per SharePlay via FaceTime è disponibile in tutto il mondo e per l’intero catalogo di titoli disponibili nel servizio Disney+, quindi inclusi contenuti Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri ancora. Il supporto per SharePlay richiede l’ultima versione dell’app Disney+ che è ora disponibile su App Store per iPhone, iPad e Apple TV. SharePlay è disponibile anche su Mac a partire da macOS 12.1, ma Disney+ non offre un’app per Mac.

SharePlay è disponibile a partire da iOS 15.1, iPadOS 15.1, tvOS 15.1 e recentemente è anche approdato su macOS 12.1 Monterey rilasciato il 13 dicembre. Funziona con Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness+ e molte delle app più conosciute come NBA, TikTok, Twitch, Paramount+ e Showtime. Apple ha condiviso un elenco delle app e servizi che supportano SharePlay: ne abbiamo parlato in questo articolo.