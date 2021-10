Zynga Farmville 3 apre le iscrizioni anche per Mac M1

Zynga, software house specializzata in giochi famosa per la creazione della serie Farmville e non solo, ha aperto la preiscrizioni per il suo prossimo titolo, Farmville 3: il gioco social di simulazione di un’azienda agricola sarà disponibile in tutto il mondo al momento del lancio per iPhone, iPad e Android oltre che per i Mac con chip Apple Silicon M1. Zynga ha anche rilasciato il trailer di annuncio del titolo in cui compaiono Marie, la bracciante preferita dai fan del gioco, nuovi personaggi e animali.

«Dodici anni fa FarmVille ha fatto irruzione sulla scena gaming creando un tale seguito di appassionati che ha portato a oltre 700 milioni di installazioni per l’intera serie FarmVille in tutto il mondo» dichiara Bernard Kim, presidente dell’ufficio editoriale di Zynga. «Oggi siamo entusiasti di aprire le preiscrizioni per Farmville 3. Il gioco è stato progettato in modo specifico per catturare sia l’immaginazione dei tantissimi giocatori che hanno apprezzato FarmVille negli ultimi dieci anni che l’entusiasmo di una nuova generazione di gamer”.

Farmville 3 sarà caratterizzato da più di 150 razze di animali; oltre a galline e mucche, ci saranno nuovi compagni esotici come tigri addomesticate e soffici alpaca. I giocatori possono adottare, nutrire e allevare piccoli animali, tra cui amabili pulcini, agnelli, maialini e molte altre creature adorabili. Gli sviluppatori riferiscono che «I giocatori saranno ripagati delle loro amorevoli cure con oggetti esclusivi che risulteranno preziosi lungo il percorso di gestione della fattoria».

Tornando alla serie, sarà Marie, il personaggio preferito dai fan, che accoglierà e guiderà sia la community di Farmville che i nuovi giocatori che si mettono per la prima volta alla ricerca di un terreno. Marie sarà affiancata da più di 30 braccianti. Ogni personaggio sarà dotato di abilità pratiche come cucinare, pescare, tagliare la legna e creare oggetti per aiutare i giocatori nel loro percorso nella realizzazione della fattoria.

Anche le condizioni meteorologiche saranno determinanti: che faccia bello o brutto tempo, i giocatori saranno in grado di controllare le previsioni del tempo nel gioco e usarle a loro vantaggio per aumentare la resa del loro prossimo raccolto o della loro battuta di pesca.

Nelle prime due settimane successive al lancio in tutto il mondo, i giocatori che scaricheranno il gioco riceveranno uno speciale starter kit che contiene funzionalità di benvenuto interattive, come elementi decorativi e l’immagine Early Bird del profilo, progettate per aiutare i giocatori a personalizzare la loro fattoria di campagna all’interno del gioco.

In precedenza lo sviluppatore aveva annunciato l’apertura delle preiscrizioni per Farmville 3 versione mobile per iPhone, iPad e Android: con l’ultimo annuncio, qui la pagina per registrarsi, ha svelato anche la versione dedicata agli utenti di Mac con processore Apple Silicon M1.