Apple amplierà le funzioni di CarPlay con il progetto IronHeart

Apple sta sempre lavorando a quella che sembra sarà la sua automobile elettrica evoluta, in ogni caso le ambizioni della multinazionale di Cupertino nel settore automobili procedono anche in un’altra direzione con il progetto nome in codice IronHeart che punta a espandere controlli e funzioni di Apple CarPlay come segnala Bloomberg.

Finora il sistema di bordo per auto Apple CarPlay si è focalizzato nel portare musica, comunicazioni e app di mappe e navigazione di iPhone nello schermo del cruscotto. Con il progetto IronHeart Apple vuole estendere queste funzioni per includere anche i controlli per aria condizionata e climatizzatore, regolazione dei sedili e anche per configurare il sistema audio di bordo senza che l’utente debba uscire dall’interfaccia di Apple CarPlay.

Con questa espansione nell’interfaccia di Apple CarPlay potrebbero arrivare anche ulteriori dati, come per esempio la temperatura, il livello di umidità, il tachimetro e altro ancora. Naturalmente come succede con Apple CarPlay fin da quando esiste, l’adozione e le funzioni supportate all’interno dei veicoli dipendono dagli accordi siglati tra i vari costruttori di auto con Apple, ed è proprio qui che potrebbe emergere un punto debole.

Infatti da anni Apple ha incluso in CarPlay alcune API che permettono alle case automobilistiche di rilasciare app proprietarie per il controllo dell’auto, visualizzabili tramite CarPlay, in ogni caso si tratta di funzioni e strumenti che sono rimasti per lo più inutilizzati.

Questo perché la maggior parte dei costruttori vuole mantenere controllo e visibilità a bordo, risultando riluttanti a cedere spazio a Cupertino. Se e quando il progetto Apple IronHeart sarà concluso, secondo Bloomberg ora si trova nelle prime fasi di sviluppo, è probabile che i vari marchi di auto implementeranno solo alcune delle funzioni di questo futuro Apple CarPlay potenziato.

