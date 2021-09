FarmVille 3 di Zynga appare in video in anteprima

Zynga, la società nota – tra le altre cose – per la popolare serie FarmVille, ha diffuso un breve video per mostrare il suo prossimo titolo per dispositivi mobili, FarmVille 3, mostrando tenere pecore e mucche ballerine che aspettano di incontrare i loro nuovi proprietari nella fattoria.

Dal suo lancio iniziale avvenuto nel 2009, la serie FarmVille ha continuato a introdurre modi completamente nuovi per divertirsi con giochi come FarmVille 2: Country Escape e FarmVille 2: Tropic Escape. Una delle nuove caratteristiche del gameplay di FarmVille 3 sarà l’allevamento di cuccioli appartenenti a oltre 150 varietà uniche, tra cui cavalli, maiali, alpaca e volpi artiche.

L’anteprima video di 20 secondi si apre con una famiglia di mucche che gioisce per l’arrivo del loro vitellino e prosegue con un agnello che salta entusiasta avvolto nell’affetto dei suoi genitori. È possibile ammirare inoltre una sequenza che mostra gli animali nella campagna, mentre interagiscono con i braccianti e l’ambiente circostante, ravvivando la fattoria.

Lanciato su Facebook nel 2009, FarmVille ha dato vita a una serie di videogiochi social che vantano più di 700 milioni di installazioni in tutto il mondo su Facebook, il web e le piattaforme per dispositivi mobili. Offrendo ai giocatori la possibilità di coltivare raccolti virtuali e costruire fattorie digitali in tempo reale, FarmVille ha divertito i suoi fan con FarmVille 2, FarmVille 2: Country Escape e FarmVille 2: Tropic Escape.

Gli sviluppatori riferiscono che FarmVille 3, un gioco sviluppato da Zynga Helsinki, punta a reinventare il genere classico di costruzione di una fattoria con le meccaniche moderne del gaming per dispositivi mobili. A ottobre dello scorso anno Zynga ha acquisito Rollic, società con sede generale a Istanbul impegnata nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi per dispositivi mobili; ad agosto di quest’anno ha acquisito lo sviluppatore di giochi mobile StarLark.

Zynga è nota per franchise quali CSR Racing, Empires & Puzzles, Merge Dragons!, Merge Magic!, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends e Zynga Poker. Fondata nel 2007, la sede generale della società è ubicata a San Francisco, con sedi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia.