Apple trionfa nella lista dei 10 migliori gadget del decennio di Time

I prodotti Apple sono spesso presenti nelle classifiche dei dispositivi tecnologici più importati e influenti stilate alla fine di ogni anno: questa volta la multinazionale di Cupertino registra un record con ben tre prodotti inclusi nella lista dei 10 migliori gadget rilasciati nell’ultimo decennio realizzata da Time negli Stati Uniti.

Una delle pubblicazioni settimanali più importanti al mondo precisa che non si tratta di una classifica in ordine di importanza, con graduatoria e punteggio assegnato a ogni prodotto. Si tratta invece di una lista in ordine sparso, intesa come una raccolta di dispositivi accomunati da un unica caratteristica, quella ciò di aver rivoluzionato un settore e le abitudini delle persone. Prodotti che «Raccontano la storia di un nuovo modo di pensare, un lento cambio di paradigma che cambierà il modo in cui ci avviciniamo alla tecnologia personale con cui interagiamo quotidianamente».

Il primo prodotto segnalato nella lista dei 10 migliori gadget del Time è iPad perché il tablet di Cupertino ha stravolto l’idea che persone e utenti avevano dei tablet fino ad allora, come iPhone ha fatto prima in campo smartphone. Ovvero un dispositivo visto solo nei film di fantascienza oppure, nella realtà, tablet professionali proposti come cattivi sostituti dei computer portatili, che funzionavano con software che la rivista definisce «Terribili», aggettivo che chi scrive si sente di estendere anche al sistema operativo dell’epoca. Il Time precisa anche che i concorrenti di Apple hanno avuto tanto tempo per recuperare terreno ma che a suo giudizio non sono ancora riusciti a farlo.

Stesso discorso per Apple Watch, secondo dispositivo Apple incluso nella lista dei 10 migliori gadget del decennio. Il giudizio qui boccia completamente il modello di prima generazione, indicato come buono solo per i nerd affascinati dalla moda, ma costantemente migliorato in termini di pulizia e prestazioni, tanto da essere diventato lo standard degli smartwatch. Infine il terzo dispositivo Apple sono gli AirPods, definititi non solo come auricolari ma anche come status symbol.

Tra gli altri prodotti inclusi nella lista dei 10 migliori gadget del decennio di Times troviamo Tesla Model S definita come l’iPod delle automobili, con caratteristiche così innovative e futuristiche che sembra un prodotto del 2022 invece che del 2012.

La lista completa del Time è disponibile da qui: poi ancora Raspberry Pi del 2012, Google Chromecast e il drone DJI Phantom entrambi introdotti nel 2013, lo speaker smart Amazon Echo del 2014, la console Nintendo Switch del 2017 infine Xbox Adaptive Controller del 2018, il controller per videogiochi progettato per gli appassionati diversamente abili.

