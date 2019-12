Mega fila per Apple Store Kawasaki, per vederla tutta serve un video accelerato

Alcuni associano il calo della folla e delle file in occasione degli eventi Apple a una riduzione dell’interesse dei consumatori per le novità della multinazionale di Cupertino, ma la mega coda per il nuovo Apple Store Kawasaki in Giappone dimostra esattamente il contrario.

Come rilevato più volte la riduzione e la scomparsa di file per i lanci di iPhone è merito del sistema di prenotazione online e ritiro in negozio in scaglioni e orari diversi, riducendo così sensibilmente i tempi di attesa e anche il rischio di aspettare ore e ore per poi scoprire che il modello desiderato è già esaurito. Negli anni molti preferiscono comunque ordinare e acquistare iPhone e altri prodotti Apple online con consegna diretta a casa.

Ma le inaugurazioni dei nuovi negozi della Mela rimangono uno degli appuntamenti preferiti e più gettonati per appassionati e semplici curiosi a caccia di gadget. La mega fila per Apple Store Kawasaki si è registrata venerdì 13 dicembre ed è documentata da un video accelerato che riportiamo in questo articolo. La coda è così lunga che non solo occupa il grande piazzale antistante, ma si snoda lungo per scale e corridoi del centro commerciale Lazona Kawasaki Plaza fino a estendersi al marciapiede della strada vicina. Contare le persone presenti è un compito arduo se non impossibile.

Nei giorni precedenti l’inaugurazione Apple Store Kawasaki è stato presentato a media e giornalisti locali. Un altro filmato permette di osservare gli interni che seguono disposizione e design dei più recenti negozi di Cupertino, incluso lo spettacolare Apple Store Piazza Liberty a Milano.

Negli ultimi due anni Apple ha investito molto espandendo la sua presenza commerciale in Giappone. A settembre è stato inaugurato il più grande Apple Store in Giappone a Tokyo, nei scorsi giorni Tim Cook ha visitato il Paese del Sol Levante incontrando artisti, scienziati e sviluppatori. Da sempre iPhone è uno degli smartphone più venduti in assoluto in Giappone.

