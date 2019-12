Recensione Kit Powerline TP-LINK TL-WPA7510, adattatore Wi-Fi ac con porta Gigabit

Gli adattatori Powerline sono comodissimi per portare la rete in zone della casa o ufficio dove non è possibile stendere cavi o sfruttare il WiFi esistente La tecnologia in questione permette di sfruttare l’impianto elettrico per far transitare i dati.

L’installazione è semplice e alla portata di tutti: basta attaccare due moduli a due diverse prese elettriche (uno vicino al router/switch, l’altro dove vogliamo creare la rete) per avere in pochi minuti la rete di cui abbiamo bisogno senza ricorrere a extender WiFi o stendere cavi. Di seguito dettagli e impressioni sul kit Powerline AV1000 Wi-Fi ac con porta Gigabit di Tp-link, un prodotto con un interessante rapporto prezzo/prestazioni.

Confezione e installazione

All’interno della confezione, troviamo semplicemente i due adattatori e due cavi ethernet. La configurazione è molto semplice: bisogna collegare il powerline ethernet ad una presa elettrica e a una porta LAN del modem-router mediante un cavo Ethernet; l’adattatore WiFi deve essere collegato ad una presa elettrica (ovviamente i powerline devono essere connessi allo stesso circuito elettrico). A questo punto basta premere il tasto “Pair” sul powerline Ethernet e il LED Power inizia a lampeggiare; si preme il tasto “Pair” sul powerline wireless e anche in questo caso il LED Power inizia a lampeggiare: entro due minuti entrambi i LED si accendono e l’accoppiamento è completato.

Configurazione avanzata

Dal computer (o iPad, iPhone o altro dispositivo) nell’elenco delle reti WiFi vedremo due SSID: “Tp-Link_586C” e “TP-Link_586C_5G”. Selezionando una delle due reti, viene richiesta la password (quella dei default è riportata sul dispositivo) e subito navigare sul web senza problemi.

Gli utenti più esperti possono collegarsi con l’indirizzo IP dell’adattatore Ethernet, indicare la password (default “admin”) e attivare impostazioni avanzate di vario tipo. È possibile accendere/spegnere i LED, riavviare il dispositivo, controllare lo stato della rete powerline, modificare il nome dell’SSID, la password, nascondere l’SSID, schedulare data e ora per la disponibilità della WiFI, visualizzare i client connessi.

La sezione “Configurazione dispositivo” (richiamabile da un browser indicando l’indirizzo IP dell’adattatore powerline collegato al router), permette di modificare le impostazioni LAN (IP dinamico o statico), la schedulazione LED (accendere o spegnere i LED in base a una specifica schedulazione temporale), conoscere l’indirizzo fisico univoco assegnato al dispositivo, la chiave powerline e il nome di rete cui appartiene.

La sezione “Parental Control” consente di bloccare siti web inappropriati e limitare l’accesso a internet in determinate ore del giorno. Se di dispone di più dispositivi powerline, le impostazioni possono essere sincronizzate con gli altri. Molto interessante è la “Rete Ospiti”, opzione che, come il nome lascia intuire, permette di avere una rete wireless separata con nome SSD e password separati che gli ospiti possono utilizzare per accedere a internet. È possibile consentire agli ospiti di “vedersi” tra loro, disabilitare funzioni (impedire agli ospiti di apportare modifiche), disabilitare automaticamente la rete dopo tot minuti.

La sezione “Strumenti di sistema” permette di impostare data e ora, aggiornare il firmware, salvare/ripristinare una copia delle impostazioni correnti, modificar la password dell’utente amministratore e visualizzare il log di sistema (l’elenco delle attività/eventi più recenti) con possibilità di definire i tipi di registri e/o livello di registri che si desidera visualizzare.

Il cablaggio elettrico per trasportare i dati

Il Kit Powerline TL-WPA7510 KIT è ideale per trasferimento dati ultra veloce, permettendo di portare la connessione ovunque ci sia una presa di corrente. Peculiarità di questo kit è il supporto lo standard Wi-Fi 802.11ac, con supporto di rete Dual Band (300Mbps a 2.4GHz e 433Mbps a 5GHz), maggiore larghezza di banda e meno interferenze, massimizzando le performance della connessione. Grazie ala porta Gigabit, il kit in questione garantisce una trasmissione dati fluida permettendo un utilizzo intensivo della rete ad alta velocità (è un prodotto ideale per l’Home Entertainment, e le connessioni veloci e stabili, adatte anche a gaming e streaming).

Il tasto “Wi-Fi Clone” permette di copiare al volo il nome e la password della tua rete dal router, per una facile configurazione. Inoltre Wi-Fi Move applica in automatico tutti i cambiamenti delle impostazioni su tutta la rete, semplificando la gestione della rete wifi.

L’app per smartphone

È possibile gestire gli adattatori con l’app tpPLC per smartphone: questa permette di configurare e controllare le impostazioni del kit, Wi-Fi compreso, in modo semplice, Le funzionalità a disposizione sono quelle richiamabili anche dal browser. Dopo aver indicato la password è possibile visualizzare impostazioni varie, compresi gli indicatori LED da ogni device iOS o Android.

Conclusioni

Gli adattatori di TP-Link consentono teoricamente su supportare connessioni a un gigabit ma la velocità massima reale dipende da vari fattori )fattori ambientali, età dei cavi elettrici, presenza di disturbi sulla linea, ecc). I dispositivi in questione sono facili da configurare e gestire, stabili, e esenti da problematiche di interferente. Come altri accessori di questo tipo, è consigliabile attaccare i due moduli Powerline direttamente alle prese a muro, non a ciabatte o prese multiple (collegando un prodotto Powerline a uno di questi dispositivi è possibile che la velocità di trasferimento dati si riduca drasticamente o addirittura che le comunicazioni si blocchino completamente). Il limite di questi dispositivi era fino a qualche anno addietro il costo, ma oggi i prezzi sono alla portata di tutte le tasche.

Pro

Prodotto “Plug, Pair & Play” – non richiede alcuna configurazione

Compatibile HomePlug AV standard con modalità stand-by per risparmio energetico.

Contro

Assenza di presa passante (impossibile usare la presa elettrica per altri scopi)

Prezzo al pubblico

Nel momento in cui scriviamo il kit Powerline TL-WPA7510 è venduto 74,63 euro su Amazon, prezzo ottimo considerando la qualità del prodotto, protocolli e standard supportati