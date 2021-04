Samsung Galaxy M12 punta al sodo e al prezzo

Samsung amplia il suo portafoglio di smartphone presentando Galaxy M12, il nuovo dispositivo della serie Galaxy M, con un prezzo aggressivo, senza rinunciare ad alcune caratteristiche di pregio, come il display Infinity-V con frequenza di aggiornamento di 90Hz e batteria di lunga durata da 5.000 mAh. Ecco dettagli, foto e prezzo.

Samsung ha annunciato il lancio del nuovo Galaxy M12 in Europa. Si tratta di un importante aggiornamento alla serie Galaxy M. E’ dotato di un display Infinity-V con refresh rate di 90Hz, un processore Exynos 850 (Octa Core 2.0GHz) e una batteria a da 5.000 mAh.

Nel 2019 abbiamo lanciato la serie Galaxy M ed ha immediatamente riscosso un enorme successo da parte dei fan di Galaxy. Oggi annunciamo Galaxy M12, il nuovo arrivato all’interno della gamma. Abbiamo progettato il nostro nuovo smartphone con lo scopo di arricchire la vite dei giovani consumatori grazie all’incredibile batteria da 5000mAh, abbinata a una tecnologia di ricarica rapida, per garantire sempre la massima operatività. Galaxy M12 si configura come punto di riferimento per un’esperienza appagante in questa fascia di prezzo

Il terminale dispone di uno schermo da 6,5 pollici TFT (90Hz) con risoluzione HD+ da 720 x 1.600 pixel, e una densità di 269 PPI. A livello multimediale offre una camera posteriore da 48MP, F2.0, un sensore ultra grandangolare da 5MP, F2.2, uno macro da 2MP, F2.4 e un quarto sensore di profondità da 2MP, F2.4. Sul frontale, invece, una camera da 8MP (F2.2). A livello di memoria il terminale mette a disposizione 4 GB di RAM e un spazio di archiviazione da 64GB, espandibile fino a 1TB tramite microSD. Le dimensioni del terminale sono di 164 x 75,9 x 9,7mm, mentre il peso è di 214 grammi.

Samsung punta molto sul versante multimediale, che si stia giocando o guardando una web serie, grazie alle proporzioni dello schermo da 20:9 e al supporto del Dolby Atmos sugli auricolari, sia con cavo, che via Bluetooth.

A livello di design Galaxy M12 presenta linee morbide e una finitura opaca, con un design progettato per assicurare una impugnatura più comoda possibile. Lato software Galaxy M12 dispone del sistema operativo Android 11 e supporta One UI. Galaxy M12 supporta, inoltre, servizi Samsung premium, come ad esempio Samsung Health, Galaxy Apps e Smart Switch, per offrire agli appassionati un’esperienza Galaxy completa.

Samsung Galaxy M12: prezzi e disponibilità

Il nuovo Galaxy M12 sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane a un prezzo consigliato di 179,90 euro. Come il precedente modello, è facile aspettarsi l’arrivo di questo nuovo terminale anche su Amazon.

Ricordiamo che Samsung ha in programma un evento Unpacked il 28 aprile alle ore 16:00 italiane sul canale YouTube. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili qui, invece per tutte le notizie dedicate all’universo Android si parte da questa pagina.