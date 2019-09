Sony Xperia 2 con cine display 21:9 atteso a IFA 2019

Ad IFA 2019 ormai prossima il possibile annuncio di Sony Xperia 2, terminale che segue Xperia 1 di Sony, avvistato al Mobile World Congress e poi lanciato in Europa nel mese di maggio, mentre in USA è arrivato solo un mese fa.

A riportare la notizia del possibile arrivo del successore è Xperia Blog, che suggerisce la presentazione di Xperia 2, proprio durante l’evento di Berlino, che avrà aprirà al pubblico il 6 settembre, ma con numerose novità e annunci già in programma per il 4 e 5 settembre, due giorni interamente dedicati a stampa e media. Insieme al più economico Sony Xperia 10, Xperia 1 ha introdotto un display con aspect ratio 21:9, caratteristica distintiva del terminale, che probabilmente sarà mantenuta anche sul successore diretto.

Il dispositivo mostrato nei rendering trapelati in rete sembra essere simile al predecessore, sebbene il suo sistema di fotocamera sul retro si sia spostato sul lato sinistro della scocca posteriore. Tutto il resto, inclusa la posizione dell’altoparlante e l’ordine dei pulsanti, così come il sensore di impronte digitali sul bordo destro, rimangono esattamente gli stessi.

Sony ha dimostrato in passato di essere lenta nell’attuare cambiamenti radicali ai propri smartphone, e questo rende verosimile l’idea di un Xperia 2 simile al diretto predecessore. Il terminale dello scorso anno, ricordiamo, presenta a bordo il processore Snapdragon 855 ed è difficile pensare che Xperia 2 possa sfruttare lo Snapdragon 855 Plus. Tuttavia, è possibile che Sony decida di implementare un display con una frequenza di aggiornamento superiore, come OnePlus 7 Pro e Razer Phone 2.

La redazione di Macitynet sarà presente ad IFA 2019 e vi fornirà tutte le notizie in presa diretta, comprese quelle riguardanti Sony.