Apple e Burberry collaborano per la messaggistica personalizzata

La casa di moda Burberry ha già al suo attivo diverse collaborazioni con Cupertino: ora Apple e Burberry collaborano per sviluppare R Message, una nuova piattaforma di messaggistica personalizzata.

Ricordiamo che Burberry è stata la prima società ad avere un canale Apple Music dedicato fin dal 2015. Due anni prima, per il lancio degli iPhone 5s, i terminali della Mela sono stati impiegati per effettuare tutte le riprese della sfilata di moda Burberry nel 2013. Una collaborazione estesa che ha anche portato Tim Cook ad assumere Angela Ahrendts, CEO di Burberry come responsabile dei negozi Apple Store, ruolo ora svolto da Deirdre O’Brien. Più recentemente una filata interattiva per la collezione 2016 è stata trasmessa su Apple TV.

All’interno dell’app Burberry è già integrato iMessage Business Chat, piattaforma di Apple che permette alle società di comunicare direttamente con i propri clienti. Ma lo scopo del nuovo R Message sviluppato congiuntamente da Apple e Burberry punta a rafforzare il legame al marchio della clientela tramite una chat più personalizzata.

I dipendenti della casa di moda potranno offrire consigli e suggerire prodotti e accessori da acquistare, tramite un canale di comunicazione esclusivo riservato a un numero limitato di clienti. Tra le funzioni di R Message indicate da Vogue anche la possibilità di prendere appuntamenti con i dipendenti dei negozi, grazie all’integrazione con il sistema interno e l’app utilizzata dagli addetti delle boutique.

È possibile che l’esperienza di R Message tra Apple e Burberry possa poi essere sfruttata da Cupertino per creare ed offrire una nuova piattaforma di messaggistica personalizzata da proporre alle società interessate. Il primo impiego di R Message avverrà nel negozio più importante di Burberry a Manchester in Regno Unito. È già prevista anche l’integrazione con Apple Pay per poter effettuare acquisti in modalità sicura.