Come usare l’adattatore HDMI Apple Lightning Digital AV con iPhone e iPad, scontato del 50%

Anche se il nome è un po’ generico Apple Lightning Digital AV Adapter (in offerta a metà prezzo a 27,49 € in queste ore su Amazon) è un vero e proprio grimaldello per aprire le porte di un TV o un monitor verso il vostro iPhone o iPad con connettore Lightning?

Inanzitutto dobbiamo chiarire con quali modelli è compatibile: tutti gli iPhone dal modello 5 in poi e tutti gli iPad escluse l’ultima versione di iPad Air e le penultime e ultime versioni di iPad Pro; si tratta di milioni di dispositivi che grazie a questo piccolo cavetto con due prese possono essere collegati direttamente ad un TV, monitor o proiettore con HDMI.

La seconda informazione importante è che questo cavo, a differenza di tante imitazioni cinesi, è in grado di funzionare senza problemi con tutti i modelli e con tutte le versioni del sistema operativo di iPhone e iPad più recente: vi sconsigliamo di acquistare adattatori tarocchi o “vorrei ma non posso” ed evitare di sprecare soldi in un dispositivo che può perdere funzionalità alla prima variazione del sistema operativo.

Ma veniamo al nocciolo della questione: cosa posso fare o non posso fare con l’adattatore?

Quello che NON potete fare è trasformare automaticamente iPhone in media center per accedere a TUTTI i sistemi di streaming in commercio e proiettarli sullo schermo.

Come accade con Airplay ci sono delle limitazioni sulla riproduzione che dipendono da livello di sicurezza e dalla necessità di proteggere i contenuti coperti da Copyright da registrazioni non autorizzate. Dai nostri test possiamo assicurarvi che NON è possibile visualizzare Sky Go, Infinity, Now TV, Chili sullo schermo collegato.

Per il resto però sono tanti i contenuti personali e liberi che potete riprodurre sullo schermo collegando fisicamente con iPhone e iPad.

1) Duplicare lo schermo di iPhone e iPad per spiegare l’uso di applicazioni o accedere a dati da mostrare su TV proiettori e monitor come i dati di borsa, il meteo etc…

2) Duplicare lo schermo per giocare con schermi a grandi dimensioni usando un controller esterno o lo stesso schermo dell’iPad o iPhone senza alcun lag.

3) Creare una sessione “Facetime” o di altri sistemi di videochat da proiettare sul TV per una chat di famiglia o di lavoro che inquadra il vostro salotto o ufficio e altrettando dall’altra parte.

4) Mostrare il contenuto di un sito web ad un gruppo di persone per lavoro o divertimento. Ad esempio scegliere insieme la migliore offerta AirBnB per le vostre vacanze, o accedere a documenti remoti per un progetto.

5) Mostrare il contenuto di un file PDF su grande schermo.

6) Mostrare la cartella iPhoto con le vostre fotografie o i vostri video.

7) Usare applicazioni di video riproduzione come VLC for Mobile per riprodurre video in vari formati custoditi su NAS e server di rete.

8) Usare iPhone o iPad come sistema di presentazione d’emergenza in location che non dispongono di Airplay su TV e monitor: grazie all’app Keynote potete creare una presentazione animata e pure leggere quelle di Powerpoint con pochi adattamenti e iPhone diventa un ottimo controller per gestirla.

9) Visualizzare sullo schermo collegato questi servizi mediante l’app che gira su iPhone e iPad: Netflix, Prime Video, Apple TV+, Rai Play, D+, Disney+ e Youtube.

10) Riprodurre su grande schermo i film e le serie registrate su iPhone e iPad dei servizi di streaming (che permettono la visione anche diretta – vedi sopra) quando non avete a disposizione un collegamento internet: ad esempio quando siete in viaggio, all’estero, in una casa vacanze.

Vi ricordiamo che l’adattatore ha sia una uscita HDMI che un ingresso di alimentazione Lightning in modo che possiate usare il vostro alimentatore standard per continuare ad alimentare iPhone e iPad durante la sessione di collegamento. La riproduzione video in particolare consuma parecchia energia ed è bene, quando possibile, poter alimentare il tablet e lo smartphone mentre “proiettate” i vostri contenuti. In ogni caso l’adattatore funziona anche senza alimentazione esterna e questo è comodo in casi di emergenza.

Per acquistare l’adattatatore Apple Lightning Digital AV partite da questa pagina di Amazon: al momento è scontato del 50% e costa 27,49 € invece di 55 €.

Vi ricordiamo che per il collegamento a TV, monitor e proiettori è necessario comunque un cavo HDMI-HDMI e la risoluzione massima supportata è 1080p e quindi 1920×1080 pixel con rapporto 16:9. Qui sotto alcuni cavi HDMI-HDMI attualmente disponibili su Amazon. Vi consigliamo di non andare oltre i 10 metri dl lunghezza.

