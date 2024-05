La sveglia del vostro iPhone non suona? Apple lo sa e ci sta lavorando

Se la sveglia del vostro iPhone non suona, non siete gli unici ad avere questo problema. Apple ha confermato di essere al lavoro per risolvere questo bug.

Il fastidioso problema che impedisce alla sveglia di funzionare è molto noto, tanto che negli USA del problema se ne è parlato durante il popolarissimo TODAY Show sull’emittente NBC. I classici social ne hanno poi fatto una tematica di “scottante” attualità, manovrando su di essa per ottenere visibilità ed amplificare la questione come è tipico di queste piattaforme.

Non è chiaro quale sia l’origine del problema ma secondo alcuni utenti potrebbe essere un inconveniente legato alla funzionalità Rilevamento dello sguardo, opzione che permette di tenere conto se l’utente sta prestando attenzione al dispositivo (ha lo sguardo rivolto verso lo schermo) riducendo automaticamente il volume di avviso.

Apple come detto ha confermato l’esistenza del problema ed è probabile che questo verrà risolto con l’ormai imminente aggiornamento a iOS 17.5 (la quarta beta di quest’ultimo è stata già inviata a sviluppatori e beta tester).