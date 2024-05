Con iOS 17.5 iPhone si ripara in sicurezza e senza perdere tempo

iPhone sarà sempre rintracciabile anche quando verrà mandato in riparazione. Al contrario di quanto accade oggi, infatti, non sarà più necessario spegnere Dov’è. La novità è una di quelle contenute in iOS 17.5 che Apple si appresta a rilasciare ed è stata individuata nella beta per sviluppatori della nuova versione del sistema operativo.

Come riferisce il sito americano 9to5 Mac verrà introdotta una opzione che si chiama, in inglese, Repair State, disegnata in un tempo per mantenere in sicurezza i propri dati ma nello stesso tempo offrire sempre la possibilità di rintracciare il telefono, come previsto dalle funzioni di sicurezza e senza perdere tempo.

Perchè oggi Dov’è va disattivato

Ad oggi queste due cose non possono coincidere perché quando si ha la necessità di portare o inviare ad un centro autorizzato il proprio iPhone per l’assistenza, per proteggere il contenuto uno dei passaggi fondamentali consigliati proprio da Apple è disattivare “Dov’è” andando su Impostazioni [nomeutente] > Dov’è > toccare trova il mio [dispositivo]” e disattivarlo.

Apple spiega che questo è necessario per impedire a chiunque di ricevere assistenza per il dispositivo rubato. Chiunque, infatti, potrebbe in questo modo teoricamente danneggiare oltre il riparabile un telefono che ha illecitamente sottratto non suo e averne uno ricondizionato a prezzo ridotto.

Oltre a questo la modalità “antifurto” di iOS introdotta con iOs 17.3 determina un ritardo programmato nella disabilitazione di Dov’è.

Se infatti l’iPhone si trova in una posizione non conosciuta, bisogna eseguire l’autenticazione con Face ID o Touch ID, attendere il termine del tempo previsto che è di un’ora, e poi eseguire di nuovo l’autenticazione con Face ID o Touch ID per aggiornare impostazioni quali la modifica della password dell’ID Apple, la disconnessione dell’account, il ripristino delle impostazioni o disattivare Dov’è.

Se questa operazione non viene eseguita prima di portare il telefono in assistenza, il cliente deve restare a lungo nel negozio prima di poter consegnare definitivamente iPhone allo specialista.

Nello stesso tempo, spegnere “Dov’è” rappresenta un problema collaterale non ininfluente. Il telefono non può infatti essere tracciato, una preoccupazione in più per i furti durante il viaggio del dispositivo in assistenza.

La sicurezza resta

Grazie all nuova opzione tutto questo è un ricordo del passato. La protezione dal furto resta attiva e i tracciamento anche. Durante il viaggio (se decideremo di spedirlo) vedremo il suo percorso usando un diverso dispositivo individuando quello in riparazione che appare con l’icona di uno stetoscopio affianco al nome

Ovviamente per sicurezza potremo anche disattivare dov’è e magari anche impostarlo come smarrito e uscire da iCloud.

La nuova modalità di riparazione è una funzionalità ancora in fase di sviluppo (non è, per ora, disponibile su iPadOS); dovremmo conoscere nuovi dettagli con la prossima beta e con il rilascio della versione definitiva dell’aggiornamento a iOS 17.5.