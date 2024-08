Adattatore E14 per lampadine E27 in offerta a soli 50 centesimi

Pubblicità

Magari avete comprato una lampadina Smart e vorreste poterla usare con un particolare portalampada che avete in casa, solo che l’attacco è troppo piccolo: nessun problema, vi basta comprare un adattatore come quello attualmente in promozione per esaudire il vostro sogno.

Si tratta di un accessorio semplicissimo, ma indispensabile per poter risolvere un problema come questo senza il minimo sforzo. Fa infatti una cosa sola, ovvero trasforma il classico attacco E27 nel meno diffuso connettore E14, appunto di misura più piccola e compatibile con le sole lampadine che presentano il medesimo attacco.

Al prezzo di una lampadina che diventa un pò più lunga potete così agganciare le vostre lampadine preferite a qualsiasi portalampada sfruttando questo efficace adattatore.

È lungo 6,5 centimetri circa e ha un diametro di 4 centimetri, ma tenete conto che parte della spina viene inglobata al suo interno quindi la lunghezza finale sarà maggiorata di un paio di centimetri.

Principalmente è costruito in ABS, mentre le parti di contatto sono chiaramente metalliche. Potete usarlo con tutte le lampadine e i portalampada tenendo conto che l’azienda assicura un corretto funzionamento con una corrente massima di 265 V, indipendentemente dal fatto che stiate usando una lampadina alogena o una più moderna a LED.

Come dicevamo è particolarmente vantaggiosa con quelle Smart, generalmente prodotte appunto con attacco E27, perché ve le fa usare anche con lampade e lampadari che presentano questo connettore più piccolo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in confezione da cinque risparmiando il 5%, sicché spendendo 2,50 € li andrete a pagare praticamente 50 centesimi l’uno.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.