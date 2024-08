iPhone 15 contro iPhone 16, tutte le differenze che contano

Pubblicità

Si avvicina il lancio di iPhone 16. Il debutto della versione di base dell’offerta 2024 degli smartphone Apple è fissata, salvo sorprese, come ogni anno verso la fine del mese di settembre assieme ad iPhone 16 Pro.

Di come potrebbe essere questo modello abbiamo già scritto nell’articolo nel quale sintetizziamo tutte le novità in arrivo, selezionando quelle più importanti e più credibili. Dopo avere presentato le differenze tra iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro, proviamo a mettere a confronto iPhone 15 ed iPhone 15 Plus con iPhone 16 e iPhone 16 Plus selezionando le principali differenze tra un modello e l’altro.

Poche novità

Come si noterà apparentemente e stando alle indiscrezioni, le variazioni tra i due modelli sembrano piuttosto poche. Sostanzialmente dal punto di vista funzionale si concentrano nell’apparizione del tasto Azione, ereditato da iPhone 15 Pro, e del tasto Capture del quale non si sa bene lo scopo. Altre novità arriveranno dal processore e, forse, dalla batteria e dalla ricarica più veloce.

In pratica a prima vista il passaggio generazionale tra iPhone 15 e iPhone 16 avrà la stessa portata del passaggio che ci fu tra iPhone 13 e iPhone 14, quindi sostanzialmente insignificante per l’utente finale.

Qui di seguito pubblichiamo la nostra tabella di confronto. Alcune differenze contraddistinte dal punto interrogativo sono molto probabili per iPhone 16 Pro, meno per iPhone 16

Converrà aggiornare?

iPhone 16 sarà come si vede sopra molto simile ad iPhone 15. Esteriormente sarà possibile distinguerlo a prima vista per i colori più saturi del dorso e le fotocamere in verticale, ma dal punto di vista delle funzioni non ci saranno differenze importanti.

Apple sembra concentrata più che altro con questo aggiornamento a mettere in tutta la sua gamma il supporto ad Apple Intelligence. Il nuovo processore avrà infatti proprio questa finalità.

Poichè sul nostro mercato Apple Intelligence potrebbe avere un significato solo a fine 2025, sarebbe insensato consigliare a chi ha un iPhone 15 un aggiornamento al nuovo modello.

Ricordiamo però che iPhone 15 aveva significativi punti di vantaggio rispetto a tutti i modelli precedenti, molti più di quanti ne aveva iPhone 15 Pro rispetto ad iPhone 14 Pro e che aggiornare per chi ha iPhone 14 in giù potrebbe portare importanti benefici.