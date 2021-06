Adobe, a luglio via Photoshop Sketch e Illustrator Draw dall’App Store

Adobe ha inviato un messaggio agli utenti di alcune sue app per ricordare che da luglio Photoshop Sketch e Illustrator Draw non saranno più disponibili su App Store (iPhone e iPad) e Play Store (dispositivi Android).

“Adobe Photoshop Sketch non sarà più disponibile per il download su App Store e Google Play Store a partire dal 19 luglio 2021”, spiega Adobe. “Se l’app è già installata, puoi continuare a utilizzarla fino al 10 gennaio 2022. Per vivere un’esperienza senza interruzioni con funzioni simili e migliorate, prova Adobe Fresco gratuitamente. Le risorse di Sketch verranno migrate automaticamente quando accedi per la prima volta a Fresco”.

Identico il messaggio relativo a Illustrator Draw: “Adobe Illustrator Draw non sarà più disponibile per il download su App Store e Google Play Store a partire dal 19 luglio 2021. Se l’app è già installata, puoi continuare a utilizzarla fino al 10 gennaio 2022. Per vivere un’esperienza senza interruzioni con funzioni simili e migliorate, prova Adobe Fresco gratuitamente. Le risorse di Draw verranno migrate automaticamente quando accedi per la prima volta a Fresco”.

Fresco (qui i dettagli) è l’app che viene proposta in sostituzione delle due app in questione. Fresco è un software progettato per gli ultimi dispositivi touch e con stilo, tra cui ora anche gli iPhone. L’app offre un’ampia raccolta di pennelli raster e vettoriali al mondo, oltre a pennelli dal vivo, promettendo “un’esperienza di disegno e pittura del tutto naturale”. Si tratta di un kit completo di strumenti per la pittura digitale, uno strumento adatto a chiunque desideri scoprire, o riscoprire, il piacere di disegnare e dipingere. È possibile dipingere con acquerelli che si stendono e si fondono tra loro in tempo reale, mescolare e stendre oli “cremosi” sulla tela e definie lo spessore della pennellata per un effetto 3D. È possibile isolare facilmente le parti di un livello e trasformare le selezioni in maschere, personalizzare l’interfaccia utente e lavorare in modalità a schermo intero per eliminare qualsiasi distrazione. Fresco permette di avviare un progetto su iPad o iPhone sincronizzandolo automaticamente nel cloud: i PSD sono esattamente gli stessi su tutti i dispositivi. Grazie all’integrazione con Creative Cloud, bastano pochi click o tocchi per accedere a pennelli, font e contenuti da Adobe Stock e dalle Libraries. È possibile combinare Adobe Fresco e Photoshop per iPad usandoli insieme per combinare immagini, ritoccare progetti grafici, aggiungere testo e creare con i livelli.

