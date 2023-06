Adobe propone l’AI generativa di Firefly alle aziende

Adobe ha annunciato una nuova piattaforma per intelligenza artificiale generativa di Firefly – presentata come un sistema di IA generativa creativa, uno strumento che permette di aggiungere, estendere e rimuovere contenuti dalle immagini con semplici istruzioni testuali, perfezionando eventualmente il risultato in Photoshop.

Nell’ambito dell’evento Adobe Summit, Adobe Firefly for Enterprise è stata presentata come una tecnologia per consentire ai dipendenti di una azienda – indipendentemente dalla loro creatività e dalle loro competenze – la possibilità di generare all’istante immagini partendo da un semplice testo descrittivo; utile per campagne di marketing, creare materiale promozionale, asset per presentazioni e molto altro ancora.

Gli utenti di soluzioni aziendali hanno accesso alla tecnologia FireFly mediante un’applicazione dedicata indipendente, come quelle integrate in Creative Cloud o Adobe Express (soluzione per creare grafiche social, filmati brevi e pagine web). È anche possibile addestrare in proprio l’AI di Firefly partendo da asset e brand aziendali, elementi che permetteranno di tenere conto dello stile grafico dell’azienda.

Non sono stati indicati prezzi per l’AI FireFly dedicata alle aziende. Ashley Still, vice presidente senior di Adobe responsabile digital media, ha ad ogni modo riferito al sito statunitense The Verge che le licenze potranno essere usate da più dipendenti delle aziende, e che è previsto un costo forfettario, in base alle necessità e dimensioni delle realtà che intendono usare l’AI in questione.

Non c’è ancora una data di rilascio ufficiale per Firefly for Enterprise ma è stato indicato che il lancio avverrà dopo la distribuzione di versioni beta. Un prodotto di questo tipo non è una certamente “anomalo” per Adobe: l’azienda di San Jose prevede sempre soluzioni aziendali con piani dedicati a piccole e grandi organizzazioni che permettono, tra le altre cose, di semplificare il meccanismo delle licenze.

L’amministratore può aggiungere, gestire e assegnare licenze ai vari collaboratori da un’unico pannello di controllo, semplificare la fatturazione con un unico contratto. Ovviamente è anche possibile lavorare in un’unica posizione grazie a uno spazio di 1 TB di archiviazione su cloud per ogni utente, condivisibile con l’intero team.

