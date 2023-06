Huawei, anche l’Europa valuta il bando dal 5G

L’Unione Europea sta valutando l’adozione di un divieto obbligatorio per i paesi membri di avere rapporti commerciali con aziende che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza nelle reti 5G, inclusa la cinese Huawei.

Lo riporta il Financial Times in un articolo pubblicato martedì scorso. Questa mossa arriva come risposta alle crescenti preoccupazioni di Bruxelles riguardo ad alcuni governi nazionali che ritardano l’adozione di provvedimenti in merito.

Un portavoce della Commissione Europea non ha commentato il rapporto del FT, ma ha dichiarato a Reuters che sta collaborando con gli Stati membri per monitorare l’attuazione di un insieme di misure di sicurezza. Inoltre, è in programma una seconda relazione di progresso sull’attuazione di tali misure, che sarà pubblicata nelle prossime settimane, seguendo la prima relazione del luglio 2020.

Un po’ di storia

Negli USA il bando definitivo contro Huawei è stato firmato dal presidente Donald Trump nel 2019. Nel 2020 l’Unione Europea ha dichiarato che i paesi membri avrebbero dovuto limitare o escludere fornitori 5G ad alto rischio, come Huawei, dalle parti centrali delle proprie reti di telecomunicazioni, anche se ha resistito alla pressione proveniente da Washington di imporre un divieto totale sulle società di telecomunicazioni cinesi.

Durante un incontro lo scorso venerdì, il commissario del mercato interno dell’Unione Europea, Thierry Breton, ha informato i ministri delle telecomunicazioni che solo un terzo dei paesi dell’UE ha attuato divieti su Huawei in aree critiche.

Poiché le linee guida del 2020 non prevedevano un divieto completo, l’Unione Europea potrebbe adesso introdurre un divieto obbligatorio per le aziende considerate ad alto rischio per la sicurezza nel caso in cui paesi membri come la Germania continuino a ritardare le adozioni di tali divieti.

Si è appreso che la Germania sta valutando di vietare alcuni componenti delle aziende cinesi Huawei e ZTE nelle proprie reti di telecomunicazioni, secondo una fonte governativa citata da Reuters a marzo, in una mossa potenzialmente significativa per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza segnalate dalla UE.

