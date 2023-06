Lionel Messi giocherà in USA per la gioia di Apple

Lionel Messi ha trovato una nuova casa calcistica, non Barcellona, niente Arabia Saudita: la stella del calcio mondiale ha siglato un accordo con Inter Miami, una squadra della Major League Soccer MLS e Apple TV+ festeggia.

Già, perché la nuova squadra di Messi milita nella MLS, i cui diritti per le dirette delle varie partite sono detenuti da Apple per lo streaming via Apple TV+. L’accordo tra Messi e il club è ufficiale. Avere quello che in molti ritengono il miglior giocatore al mondo rappresenta un grande colpo sia per il club, ma anche per Apple, considerando che la presenza di Messi nella MLS porterà una grande visibilità a questo campionato, trasmesso per l’appunto da Apple.

L’annuncio arriva dopo molte incertezze sul futuro di Messi, che secondo diverse testate era destinato a fare ritorno in quel di Barcellona. Negli ultimi giorni, invece, si era fatta strada l’ipotesi di un ricco contratto in Arabia Saudita. Non sarà così. Dopo la parentesi parigina militerà nella MLS, campionato USA e Canada che risulterà immediatamente molto più allettante e che spingerà molti tifosi a sottoscrivere l’abbonamento a MLS Season Pass, disponibile tramite Apple TV+.

Messi in MLS, la previsione di Apple

Il 6 giugno, Apple ha anche annunciato che trasmetterà una serie documentaristica in quattro parti su Messi sempre su Apple TV Plus. Questa scelta, vista oggi, sembra quasi previsione. Peraltro, si vocifera che Messi percepirà anche una parte degli introiti derivante dall’accordo di trasmissione tra Apple e la MLS.

Apple si è rivelata una protagonista sorprendentemente attiva nel mondo dei diritti calcistici. Oltre al suo accordo con la MLS e a diversi documentari proposti, l’azienda annovera anche il successo di Ted Lasso, il cui futuro è ancora incerto, ma che ha fatto segnare ascolti record. Considerando che che l’ex allenatore di Messi ha fatto una comparsa nella terza stagione, chissà che non mancherà occasione per tornare a recitare in una futura stagione della serie.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.