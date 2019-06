Adobe Fresco è la nuova app di disegno e pittura per artisti digitali

In occasione della partecipazione di Adobe ai Cannes Lions, il Festival internazionale della creatività, la multinazionale ha annunciato Adobe Fresco. Presentata per la prima volta durante gli Adobe MAX lo scorso novembre con il nome di Project Gemini, Adobe Fresco è presentata come una nuova app per il disegno e la pittura, ideata per progetti avanzati ma alla portata di tutti in termini di semplicità di utilizzo.

L’app – il cui nome prende spunto dalla tecnica dell’affresco – sarà disponibile a partire dalla fine del 2019 e grazie all’intelligenza artificiale di Adobe Sensei consentirà di ricreare in digitale il disegno e la pittura a olio e acquerello.

Gli sviluppatori spiegano che Adobe Fresco è nata «A supporto della creatività spontanea». È realizzata per Apple iPad (con versioni per altri pennini e dispositivi con schermi touch che arriveranno in seguito), permettendo di portare l’app ovunque. Sarà possibile disegnare e dipingere liberamente anche da desktop, creando ovunque, in qualsiasi momento.

Adobe afferma di avere studiato la chimica dei pigmenti realmente usati in vernici, colori e tinture, imparando a replicare in modo fedele il comportamento all’interno del software, simulando le interazioni con carta, tela, intonaco, gesso e altre superfici.

È possibile unire contenuti vettoriali e raster e simulare supporti naturali. Adobe spiega che l’app è perfettamente compatibile con le altre app Adobe Creative Cloud, tra cui Photoshop CC ed è quindi possibile inviare un file PSD ad Adobe Fresco per creare progetti grafici e illustrazioni in tutta libertà.

L’interfaccia è studiata espressamente per chi disegna e Adobe riferisce che allo scopo si sta avvalendo della collaborazione dell’artista e animatore Pascal Campion. L’app è destinata ad ogni modo sia ad artisti esperti, sia a principianti.

È possibile lasciare i propri dati a questo indirizzo per ottenere la possibilità di provare l’app Adobe Fresco gratuitamente quando sarà disponibile: il rilascio è atteso entro la fine di quest’anno.