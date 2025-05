Aggiornamenti di sicurezza a macOS Ventura 13.7.6, macOS Sonoma 14.7.6 e iPadOS 17.7.7

Oltre agli aggiornamenti a macOS Sequoia 15.5, iOS/iPadOS 18.5 e watchOS 11.5, Apple ha anche rilasciato gli aggiornamenti a macOS Ventura 13.7.6 (build 22H625), macOS Sonoma 14.7.6 (build 23H626) e iPadOS 17.7.7, versioni pensate per chi non può / non vuole aggiornare i precedenti sistemi alle versioni più recenti.

Questi aggiornamenti integrano la soluzione a bug legati alla sicurezza e pertanto è come sempre consigliabili installarli prima possibile.

Come scaricare gli aggiornamenti di macOS Sonoma o macOS Ventura.

Se non volete ancora installare macOS Sequoia potete ottenere gli update di Sonoma aprendo Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software: da qui è possibile installare il nuovo macOS Sequoia, oppure aggiornare semplicemente l’attuale sistema selezionando quelli proposti nella sezione “Alternative disponibili”.

Come installare gli aggiornamenti di iPadOS

Andando su Impostazioni > Generali e poi toccando Aggiornamento Software, se sono disponibili più opzioni di aggiornamento software, l’utente può scegliere quello che desidera installare (iPadOS 18.5 oppure iPadOS 17.7.7).