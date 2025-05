Recensione Aqara Video Doorbell G4, il giusto prezzo

Il mondo dei campanelli smart propone diverse soluzioni, per tutte le tasche, anche a coloro che ricercano funzioni avanzate. Tra le proposte spicca nel settore da tempo Aqara Video Doorbell G4, che si distingue come una delle proposte più complete, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Tra le funzionalità che lo rendono apprezzato anche all’interno del mondo Apple è l’integrazione con HomeKit Secure Video, che permette a chi vive nell’ecosistema di Cupertino di registrare filmati protetti in cloud e sfruttare automazioni avanzate senza costi di abbonamento aggiuntivi.

Partiamo dall’installazione e dalla prima configurazione

L’installazione richiede davvero pochi passaggi. Anzitutto sarà necessario sganciare la piastra di montaggio da fissare al muro. Per farlo occorre svitare una piccola vite sul lato destro e spostare la piastra verso il basso. Questa andrà fissata al muro tramite i due tasselli presenti in confezione.

E’ possibile anche utilizzare una seconda piastra, che permette di posizionare il campanello con una diversa angolazione, a seconda del muro in cui andrà posizionato. E’ possibile anche utilizzare il nastro adesivo già presente sulle piastre di montaggio nel caso in cui non si volesse forare il muro per l’utilizzo dei tasselli. Questa ultima opzione, comunque, è quella più sicura.

Il campanello si alimenta con 6 batterie stilo AA, ma può anche essere collegato al proprio impianto elettrico, così da non doversi preoccupare della scarica della batteria.

Al video campanello si collega il “cicalino”, che offre tre suonerie pre impostate, ma che permette tramite app di impostare una propria suoneria personalizzata. Ogni qual volta il visitatore suonerà al campanello, l’utente verrà avvertito dal cicalino collegato, ma anche dalla notifica app su smartphone.

Design e costruzione

Il G4 mostra forme compatte e un look minimalista, quasi nero nella versione testata, con due grandi cerchi ben riconoscibili: quello superiore ospita la lente 1080p, il LED di stato e il sensore di movimento, mentre sul cerchio inferiore risalta il pulsante di chiamata circondato da un’anello luminoso.

Esternamente, il campanello è certificato IPX3, in grado di affrontare pioggia o neve leggera, ma andrebbe installato sotto un riparo in caso di maltempo intenso. Il cicalino, invece, propone dimensioni contenute, integra un vano microSD (fino a 512 GB) e un tasto di reset/muto.

Il G4 si connette esclusivamente in Wi-Fi (2,4 GHz), quindi può funzionare in autonomia senza richiedere uno degli hub di Aqara. Se però si dispone di un hub Aqara è possibile integrarlo in scenari di automazione insieme agli altri dispositivi Aqara. Ad esempio, è possibile anche collegare la serratura smart U200, così da poter aprire il portone direttamente dalla schermata del video campanello. (si veda la schermata poco sotto).

Inoltre, come già anticipato, il campanello è pienamente compatibile con l’ecosistema Apple HomeKit, incluso HomeKit Secure Video, e può essere configurato in modo del tutto indipendente dall’app Aqara: basta scansionare il codice QR presente sul modulo del segnalatore acustico.

Qualità video e campo visivo

Il sensore 1080p offre video nitido di giorno e discreto di notte, grazie ai LED a infrarossi che preservano i dettagli. L’angolo di visione di 162° è particolarmente ampio, ideale per riprendere l’intera porta e parte del cortile adiacente al proprio ingresso.

Ovviamente, bisogna trovare il corretto posizionamento, avendo cura di non posizionarlo né troppo in alto, ma neppure troppo in basso, perché altrimenti potrebbe tagliare la parte alta o inferiore, rendendo ad esempio meno visibili i pacchi lasciati da un corriere.

La risoluzione Full HD potrebbe lasciare a desiderare sotto certi aspetti, sembrando il sensore non al passo con la tecnologia dei tempi. Eppure, il grandangolo da 162 gradi garantisce un campo visivo ampio con immagini che sono certamente adeguate alla tipologia di dispositivo e che permettono comunque di sorvegliare ciò che avviane a pochi metri dall’ingresso.

Anche la visione notturna a infrarossi fa il suo dovere: il sensore illumina adeguatamente la scena, anche se ai bordi l’immagine è certamente più scura.

Rilevamento intelligente e notifiche

Aqara G4 beneficia di un motore AI capace di distinguere persone, veicoli e animali, riducendo falsi allarmi da foglie o rami mossi dal vento. L’app permette di disegnare zone di attività e di settare soglie di sensibilità per ciascun tipo di evento. Quando il campanello rileva un passaggio o viene premuto il pulsante, il cicalino emette un suono e contemporaneamente arriva una notifica push su smartphone e, se configurato, su Apple TV o HomePod, aprendo automaticamente il video in diretta nella schermata principale.

Particolarmente interessanti sono le funzioni di rilevamento della videocamera. Tramite l’app Aqara è possibile registrare volti noti, fornendo al sistema una foto di ciascun individuo: in questo modo, ogni volta che una di queste persone suonerà, il campanello lo riconoscerà e annoterà il suo arrivo nei log dell’app. Lo notifica dell’app, insomma, presenterà già il nome di chi è passato davanti al campanello o di chi ha suonato.

Oltre al riconoscimento facciale, è anche possibile attivare avvisi di permanenza prolungata, utili per segnalare se qualcuno stia sostando davanti alla porta per un certo periodo di tempo.

Quel che abbiamo notato durante le nostre prove è che le notifiche sono arrivate sempre puntuali, sia su dispositivi Android, che su iPhone. Peraltro, cliccando sulla notifica il feed video parte in modo pressoché immediato, senza alcun lag.

Archiviazione e privacy

Chi desidera evitare il cloud può sfruttare la microSD da inserire all’interno del cicalino. Questa non è presente in confezione e permette di salvare i file localmente, protetti da crittografia, e accessibili via app senza ricorrere a abbonamenti. Essendo la memoria custodita nel dispositivo che va all’interno non correte il rischio che venga rubata.

In alternativa, HomeKit Secure Video registra in iCloud con 10 giorni di backup, utilizzando controlli di privacy end-to-end autorizzati da Apple. Si tratta di una doppia opzione che rende il G4 uno dei pochi campanelli smart a offrire flessibilità totale sull’archiviazione.

Autonomia e manutenzione

Le sei batterie AA garantiscono un’autonomia media di 3 o 4 mesi, variabile in base alla frequenza d’uso e alle condizioni ambientali. Il cicalino, invece, è alimentato solo tramite USB-C, senza possibilità che funzioni a batteria. Questo vuol dire che non vi sarà necessità di sostituirla, ma offre anche meno versatilità nel posizionamento, dovendo comunque restare vicino ad una presa di corrente.

Inoltre, bisogna stare attenti al posizionamento tra i due dispositivi, che potrebbe causare qualche problema. Se il video campanello è troppo distante dal cicalino, potrebbero esserci lag o malfunzionamenti, considerando che il primo non può funzionare senza che il secondo sia attivo e nel giusto range.

Conclusioni

Aqara Video Doorbell G4 offre un ottimo bilanciamento tra prezzo e funzionalità, soprattutto per chi già usa HomeKit. Le sue caratteristiche avanzate come il rilevamento intelligente, una doppia opzione di archiviazione, notifiche istantanee e design curato lo rendono un’alternativa valida ai modelli più costosi, pur con qualche limitazione in termini di definizione delle immagini notturna.

Per gli utenti Apple alla ricerca di un campanello smart senza abbonamenti, è sicuramente un’opzione da prendere in seria considerazione.

Pro

Integrazione nativa con HomeKit Secure Video senza costi di abbonamento

Installazione rapida e flessibile (tasselli o nastro adesivo)

Cicalino con possibilità di con microSD fino a 512 GB per registrazioni locali

Design compatto e minimalista

Sensore 1080 p con grandangolo 162° per ampia copertura

Riconoscimento facciale integrato, con notifiche che riportano il nome riconosciuto

Avvisi di permanenza prolungata per situazioni sospette

Contro

Qualità video solo Full HD (limite anche del sistema Homekit Secure Video)

Certificazione IPX3 insufficiente in presenza di maltempo intenso

Cicalino alimentato solo via USB-C

Risoluzione e visione notturna meno definite rispetto a modelli più costosi

Prezzo al pubblico

Il prezzo al pubblico è di 121 €, più che commisurati alla qualità del prodotto e alla sua versatilità. Su Amazon si acquista direttamente a questo indirizzo.

Sto caricando altre schede...