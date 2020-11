macOS Big Sur arriva il 12 novembre

macOS Big Sur, il nuovo sistema operativo per Mac, verrà rilasciato il 12 novembre. Lo ha riferito Apple durante l’evento “One More Thing” nel corso del quale ha presentato i nuovi MacBook Air, MacBook Pro da 13″ e Mac mini con CPU Apple Silicon.

Apple ha più volte evidenziato la stretta integrazione tra i nuovi Mac con CPU M1 e macOS Big Sur, spiegando che il nuovo sistema sfrutta a fondo i chip di nuova generazione, promettendo velocità e versatilità.

È stata evidenziata la possibilità di risvegliare istantaneamente i notebook dallo sleep (“come su iPhone e iPad”), la maggiore velocitò con Safari (fino a 1.5 volte superiore nell’esecuzione JavaScript e 1.9 volte più reattivo in generale. Tutto macOS Big Sur eseguito sui Mac con chip M1 rende il sistema veloce e fluido.

Tra le peculiarità di macOS Big Sur sui Mac con CPU Apple Silicon, la possibilità di sfruttare peculiarità intrinseche di queste CPU come il Secure Boot, funzionalità di cifratura ad alte prestazioni, protezioni runtime e altro ancora.

Apple ha mostrato app “Universal”, in altre parole compilate per poter essere seguite nativmente sia sui Mac con CPU Intel, sia sui Mac con CPU Apple SIlicon (M1). App Universal e no, saranno scaricabili dal web o dall’App Store. È stato ancora una volta sottolineato che, grazie alla tecnologia ” Rosetta 2″ sarà ad ogni modo eseguire anche app non espressamente compilate per la nuova CPU.

A questo indirizzo un articolo con le principali novità di macOS Big Sur; a quest’altro indirizzo un nostro articolo su come preparare il Mac all’arrivo di macOS Big Sur.