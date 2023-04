Aiper, in Europa i robot senza filo cordless per pulire la piscina

Aiper, produttore di innovativi robot pulitori senza fili per piscine, ha lanciato la sua Seagull Series in Europa.

“Siamo entusiasti di lanciare ufficialmente Seagull Series in Europa; da quando abbiamo ricevuto la candidatura al CES Innovations Award in gennaio, l’accoglienza del prodotto al nostro evento di lancio è stata straordinaria”, ha dichiarato Richard Wang, CEO e fondatore di Aiper Global. “Con il rilascio di ogni nuovo prodotto, il nostro team di ingegneri dedicati ha reso la pulizia della piscina più rapida e semplice”.

Seagull Pro è dotato di un sistema a quattro motori e tre diverse modalità di pulitura – tra cui pulitura del pavimento, pulitura delle pareti e modalità automatica.

Senza fili, autonomo e con autonomia fino a 3 ore, il Seagull Pro promette “una pulizia subacquea profonda ed efficiente” per piscine fino a 300 mq e fino a 490 l/min di acqua. Quando la batteria è in esaurimento, il pulitore si parcheggia vicino al bordo della piscina.

Gli altri dispositivi della Seagull Series sono pensati per piscine di dimensioni più piccole; offrono funzionalità di autoparcheggio, indicatori LED per controllare il livello di carica della batteria e un porta filtro facile da pulire per eliminare sporco, unto e altro particolato. Seagull Plus vanta tempo di carica della batteria di 2,5 ore, autonomia fino a 110 minuti ed è pensato per pulire piscine di dimensioni massime di 120 mq. Seagull SE è ideale per piscine fino a 80 mq; il tempo di carica è inferiore a 2,5 ore e offre un’autonomia fino a 90 minuti.