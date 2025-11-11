Airbag Takata pericolosi, Stellantis richiama le auto di diversi marchi

Alcuni airbag costruiti dalla giapponese Takata, fornitore di svariati marchi di auto, risultano difettosi e anche molto pericolosi: nella campagna mondiale di richiamo che coinvolge alcuni dei principali costruttori di auto si aggiunge anche Stellantis per i veicoli costruiti con i suoi marchi Citroën, DS, Peugeot, Opel, Lancia, Jeep, Chrysler e Dodge.
Cosa può succedere con gli airbag Takata difettosi
Negli airbag coinvolti dal richiamo il propellente a base di nitrato di ammonio può deteriorasi a causa di temperatura e umidità elevati. Ciò può causare una pressione eccessiva quando gli airbag vengono attivati: in caso di incidente potrebbero scoppiare rilasciando frammenti di metallo o plastica verso i passeggeri.
Purtroppo si sono verificati diversi incidenti con gravi lesioni per i passeggeri e in alcuni casi anche dei decessi. In Francia, il Paese più colpito, si contano 18 vittime causate dagli airbag difettosi Takata. A seguito della morte di una donna di 37 anni a giugno scorso Citroën ha disposto il fermo immediato dei modelli C3 e DS3 dotati di questi airbag.
Non solo Stellantis, tutti i costruttori coinvolti
Takata è un fornitore storico di alcuni dei principali marchi di auto al mondo: nel richiamo mondiale sono coinvolti anche veicoli prodotti da BMW, Ford, Honda, Ferrari, Nissan, Tesla, Toyota e Volkswagen.
Come verificare se la propria auto è inclusa nel richiamo
Il gruppo Stellantis controlla diversi marchi di auto: quelli interessati dal richiamo per gli airbag Takata difettosi sono Citroën, DS, Peugeot, Opel, Lancia, Jeep, Chrysler e Dodge. Per scoprire se la propria auto rientra tra quelle coinvolte nel richiamo, Stellantis mette a disposizione una pagina web dedicata per verificarlo.
- Aprire la pagina web dedicata di Stellantis e scegliere il marchio della propria auto
- Inserire iil numero di identificazione del veicolo VIN: è il numero di telaio che si trova nel libretto di circolazione, indicato con la lettera E. Per procedere bisogna anche digitare il codice di controllo
- Prenotare la sostituzione gratuita presso la rete di assistenza del marchio
Se la propria auto rientra nella campagna di richiamo vengono visualizzate le istruzioni da seguire per contattare l’assistenza clienti o l’officina di riferimento: in questo modo è possibile fissare un appuntamento per la sostituzione gratuita degli airbag Takata difettosi.