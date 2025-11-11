Airbag Takata pericolosi, Stellantis richiama le auto di diversi marchi

Alcuni airbag costruiti dalla giapponese Takata, fornitore di svariati marchi di auto, risultano difettosi e anche molto pericolosi: nella campagna mondiale di richiamo che coinvolge alcuni dei principali costruttori di auto si aggiunge anche Stellantis per i veicoli costruiti con i suoi marchi Citroën, DS, Peugeot, Opel, Lancia, Jeep, Chrysler e Dodge.

Cosa può succedere con gli airbag Takata difettosi

Negli airbag coinvolti dal richiamo il propellente a base di nitrato di ammonio può deteriorasi a causa di temperatura e umidità elevati. Ciò può causare una pressione eccessiva quando gli airbag vengono attivati: in caso di incidente potrebbero scoppiare rilasciando frammenti di metallo o plastica verso i passeggeri.

Purtroppo si sono verificati diversi incidenti con gravi lesioni per i passeggeri e in alcuni casi anche dei decessi. In Francia, il Paese più colpito, si contano 18 vittime causate dagli airbag difettosi Takata. A seguito della morte di una donna di 37 anni a giugno scorso Citroën ha disposto il fermo immediato dei modelli C3 e DS3 dotati di questi airbag.

Non solo Stellantis, tutti i costruttori coinvolti

Takata è un fornitore storico di alcuni dei principali marchi di auto al mondo: nel richiamo mondiale sono coinvolti anche veicoli prodotti da BMW, Ford, Honda, Ferrari, Nissan, Tesla, Toyota e Volkswagen.

Come verificare se la propria auto è inclusa nel richiamo

Il gruppo Stellantis controlla diversi marchi di auto: quelli interessati dal richiamo per gli airbag Takata difettosi sono Citroën, DS, Peugeot, Opel, Lancia, Jeep, Chrysler e Dodge. Per scoprire se la propria auto rientra tra quelle coinvolte nel richiamo, Stellantis mette a disposizione una pagina web dedicata per verificarlo.

Aprire la pagina web dedicata di Stellantis e scegliere il marchio della propria auto Inserire iil numero di identificazione del veicolo VIN: è il numero di telaio che si trova nel libretto di circolazione, indicato con la lettera E. Per procedere bisogna anche digitare il codice di controllo Prenotare la sostituzione gratuita presso la rete di assistenza del marchio

Se la propria auto rientra nella campagna di richiamo vengono visualizzate le istruzioni da seguire per contattare l’assistenza clienti o l’officina di riferimento: in questo modo è possibile fissare un appuntamento per la sostituzione gratuita degli airbag Takata difettosi.