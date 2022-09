AirPods Pro 2, per alcuni utenti cade il collegamento

Alcuni utenti di AirPods Pro di seconda generazione (qui la nostra recensione) segnalano problemi di disconnessione casuale mentre ascoltano musica o guardano video: un bug che viene confermato da più parti e dietro il quale pare non ci sia una causa precisa.

Il problema si presenta anche in un’altra variante: gli auricolari risultano collegati a iPhone (oppure a iPad), tuttavia se si avvia la riproduzione di un qualsiasi file multimediale, l’audio non viene riprodotto, né in cuffia né (giustamente) dagli altoparlanti del dispositivo ai quali sono collegati.

Scrive un utente:

I miei auricolari continuano a disconnettersi dall’iPhone in maniera del tutto casuale durante il giorno. Inoltre a volte il telefono segnala che gli AirPods Pro 2 sono collegati, eppure il suono non arriva, quindi devo scollegarli e ricollegarli manualmente. Spero che questo sia solo un problema software

Come dicevamo le conferme sono molteplici. Un altro possessore dei nuovi auricolari aggiunge:

Anche io ho problemi di connessione. In maniera analoga ad altri, a volte viene mostrato il collegamento con iPhone nelle impostazioni ma l’audio non viene riprodotto in cuffia bensì soltanto da iPhone, e nel menu contestuale non vedo gli auricolari come opzione di riproduzione.

Per altro questo bug non è un’esclusiva di questi auricolari perché in passato anche gli AirPods Pro di prima generazione, lanciati nel 2019, furono afflitti da un problema simile. Così per alcuni utenti che per primi hanno acquistato sia i primi AirPods Pro che il nuovo modello di seconda generazione, appare frustrante il fatto che con il nuovo modello, arrivato tre anni più tardi, persistano le stesse problematiche.

I nuovi AirPods Pro 2 sono iniziati ad arrivare gli utenti e disponibili nei negozi da venerdì 23 settembre, quindi non sappiamo ancora bene quanto sia diffuso questo bug. Mentre per i crepitii, i suoni gracchianti e per la cancellazione del rumore meno efficace che veniva riscontrata sui vecchi auricolari, Apple aveva una soluzione, qui per il momento non c’è nessun suggerimento ufficiale.

L’unica cosa che si può tentare di fare è assicurarsi che iPhone e auricolari siano aggiornati all’ultima versione di iOS (16.0.2) e firmware (5A377). Con la speranza che queste o una delle prossime versioni riescano a risolvere il bug (sempre che sia di natura software e non hardware).