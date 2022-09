Apple Watch Ultra, come attivare la modalità notturna

Una delle caratteristiche uniche del primo Apple Watch Ultra è la modalità notturna, che sostanzialmente attiva un filtro rosso su tutto il display per migliorarne la leggibilità anche al buio completo.

Questa modalità è utile anche quando ci si avvicina all’ora del riposo perché disattiva tutte le emissioni di luci blu che, come è risaputo, oltre a danneggiare la vista, sopprime anche la produzione di melatonina ed è perciò in grado di disturbare il ritmo circadiano, con il rischio di spiacevoli conseguenze come l’insonnia, l’irritabilità e frequenti mal di testa.

Oltretutto, se si guarda l’orologio o si inclina accidentalmente il polso al buio, la vista dello schermo in condizioni normali può influire sulla propria visione notturna, specie quando gli occhi si sono abituati a scrutare il buio, e questo può essere particolarmente fastidioso per esploratori e astronomi.

La modalità notturna di Apple Watch Ultra quindi non è solo benefica, ma anche molto utile per consultare l’orologio di sera e al buio, ed è perciò buona cosa attivarla all’occorrenza.

Come attivare la modalità notturna di Apple Watch Ultra

Se non è già attivo, scorrete fino al nuovo quadrante Wayfinder, creato appositamente per questa edizione dell’orologio. Ruotate quindi la corona digitale per attivare la Modalità notturna: per disattivarla, basta ruotare la corona digitale nella direzione opposta.

Tenete presente che, almeno per il momento, la modalità notturna di Apple Watch Ultra funziona soltanto quando viene usato il quadrante sopracitato, perciò non può essere attivata quando si utilizza un altro quadrante.

