AirPods Pro 2, tutte le funzioni del nuovo chip Apple H2

Tra le novità degli auricolari AirPods Pro 2, c’è il chip H2 progetto da Apple; quest’ultima riferisce che il chip in questione è il “motore” dietro gli AirPods Pro di seconda generazione e quello che consente prestazioni audio ancora più evolute.

Apple H2 è il successore del modello H1 impiegato nei primi AirPods Pro e non solo, anche in diverse cuffie e auricolari Beats. Rispetto al suo predecessore, il nuovo chip svolge più funzioni, sfruttando quelli che Apple chiama “algoritmi computazionali” per ottenere una cancellazione del rumore più efficace e intelligente, generare un suono tridimensionale di qualità superiore e migliorare l’autonomia.

Apple spiega che, grazie a nuovi algoritmi di adattamento, il chip elabora l’audio più rapidamente, regolandolo nel momento preciso in cui arriva all’orecchio dell’utente, promettendo una maggiore fedeltà. Il microfono rivolto verso l’interno degli auricolari è stato ridisegnato, e insieme agli algoritmi di ottimizzazione vocale sa riconoscere meglio la voce dell’utente, promettendo “una maggiore definizione”, con una voce più naturale quando l’utente è al telefono o in videocall.

Apple spiega ancora che il driver e l’amplificatore sono progettati su misura, e lavorano con il chip Apple H2 per ridurre la distorsione durante la riproduzione. La promessa è che a ogni livello di volume “i bassi rimangono intensi e gli acuti nitidissimi”.

Per quanto riguarda la cancellazione del rumore, Apple riferisce che questa è fino a due volte più efficiente. I microfoni con cancellazione del rumore e la presa d’aria posteriore sono posizionati in modo da rilevare rapidamente i suoni indesiderati in entrata, agendo di concerto per annullarli prima che raggiungano l’orecchio. Un nuovo driver e algoritmi acustici migliori, permettono alla cancellazione attiva del rumore di ridurre ancora di più suoni indesiderati, ideale sui mezzi pubblici o quando abbiamo bisogno di concentrarci senza essere disturbati.

La modalità Trasparenza adattiva sfrutta la potenza del chip Apple H2 per attenuare l’intensità dei rumori forti, come sirene o utensili elettrici, permettendo di ascoltare con più tranquillità cosa succede intorno all’utente che indossa gli auricolari. Apple riferisce che il rumore è ridotto 48.000 volte al secondo.

L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa consente di immergersi in un suono avvolgente, mentre l’equalizzazione adattiva tiene conto del modo in cui i cuscinetti si posizionano all’interno dell’orecchio. L’audio spaziale personalizzato crea un profilo individuale basato sulla geometria della testa dell’utente usando la fotocamera TrueDepth di iPhone, sincronizzando il profilo su tutti i suoi dispositivi.

Apple spiega ancora che l’equalizzazione adattiva calibra la musica in tempo reale in base alla posizione degli AirPods Pro nell’orecchio dell’utente. I microfoni rivolti verso l’interno analizzano ciò che si sta sentendo, tarando le frequenze, da quelle più basse a quelle più alte, migliorando i dettagli durante l’ascolto.

Oltre al chip Apple H2, negli AirPods Pro è presente anche il chip Apple U1, permettendo così all’app Dov’è di localizzare la custodia o ritrovare gli AirPods tramite la funzione di rilevamento di prossimità. Sia gli AirPods Pro sia la custodia di ricarica MagSafe hanno una resistenza al sudore e all’acqua di grado IPX4 (resistenti al sudore e all’acqua in attività e sport non acquatici).

Da quanto è emerso finora, gli AirPods Pro 2 non supportano l’audio lossless, probabilmente per limiti nella comunicazione Bluetooth 5.3 che, a meno che Apple non trovi una soluzione, non permette la riproduzione di brani Apple Lossless Audio Codec.

Nell’ambito dell’evento del 7 settembre Apple ha presentato i nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, gli auricolari AirPods Pro 2 riprogettati, tre nuovi modelli di Apple Watch (Serie 8, modello SE economico e il top Ultra) e novità per Apple Fitness+.